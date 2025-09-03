조코비치, US오픈서 ‘케데헌 댄스’…“딸이 춤 알려줬다”

이미지 확대 노바크 조코비치가 2일(한국시간) 미국 뉴욕 빌리 진 킹 내셔널 테니스 센터에서 열린 US오픈 남자 단식 8강전에서 승리한 뒤 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’에 나오는 춤을 추며 승리를 자축하고 있다. 뉴욕 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 노바크 조코비치가 2일(한국시간) 미국 뉴욕 빌리 진 킹 내셔널 테니스 센터에서 열린 US오픈 남자 단식 8강전에서 승리한 뒤 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’에 나오는 춤을 추며 승리를 자축하고 있다. 뉴욕 AFP 연합뉴스

테니스의 ‘살아있는 전설’ 노바크 조코비치(38·세르비아)도 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌) 열풍에 동참했다.조코비치는 2일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 US오픈 테니스 대회 남자 단식 8강전에서 테일러 프리츠(미국)를 3-1(6-3 7-5 3-6 6-4)로 제압한 뒤 댄스 세리머니로 4강 진출을 자축했다.이날 조코비치가 선보인 춤은 케데헌에 나오는 ‘소다팝’이라는 노래의 안무다.세계적인 인기를 끌고 있는 넷플릭스의 애니메이션 ‘케데헌’은 인기 케이팝 걸그룹인 헌트릭스가 주인공으로 나오며 헌트릭스가 악귀의 위협으로부터 세상을 지킨다는 내용을 담고 있다.이날이 딸 타라의 8번째 생일이라고 밝힌 조코비치는 “집에서 여러 춤 연습을 했는데 이게 그중 하나”라며 “아침에 눈을 떴을 때 타라가 (이 춤을 보고) 웃으면 좋겠다”고 말했다.조코비치는 이어 “딸이 이 춤을 가르쳐줬다”며 “케이팝 데몬 헌터스에 나오는 소다팝이 노래 제목”이라고 경기장을 찾은 팬들에게 소개했다.조코비치는 또 “세계적인 인기를 끌고 있다고 딸에게 들었지만, 사실 나는 잘 모르고 있었다”며 웃었다.역대 메이저 최다인 25승에 도전하는 조코비치는 시즌 두 번째 메이저 우승을 노리는 ‘신성’ 카를로스 알카라스(22·스페인)가 준결승에서 맞붙는다. 둘의 전적은 조코비치가 5승 3패로 앞서있다.