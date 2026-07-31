AG 전 종목 뛰는 ‘탁구 요정’ … “파트너 금메달 선물할래요”

신유빈-임종훈, 혼합복식 세계 1위

신, 女단식·복식·단체전까지 출전

‘볼하트’ 이어 멋진 세리머니 예고

이미지 확대 신유빈(오른쪽)이 30일 충북 진천선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 탁구대표팀 미디어데이 행사에서 혼합복식 파트너인 임종훈과 함께 훈련을 하고 있다.

진천 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 신유빈(오른쪽)이 30일 충북 진천선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 탁구대표팀 미디어데이 행사에서 혼합복식 파트너인 임종훈과 함께 훈련을 하고 있다.

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세줄 요약 신유빈이 2026 아이치·나고야 아시안게임을 앞두고 혼합복식 파트너 임종훈에게 금메달을 선물하고 싶다고 했다. US 스매시 우승으로 상승세를 탄 그는 여자단식·복식·혼합복식·단체전 전 종목에 출전해 메달에 도전한다. 아시안게임 앞둔 신유빈, 전 종목 메달 도전

혼합복식 파트너 임종훈에 금메달 선물 의지

US 스매시 우승 기세로 중국 강호 재도전

2026-07-31 B6면

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“아시안게임 금메달 꼭 따면 좋겠어요. 금메달 선물해주고 싶습니다.”‘탁구 요정’ 신유빈이 2026 아이치·나고야아시안게임을 앞두고 혼합복식 파트너 임종훈에게 금메달을 걸어주고 싶은 마음을 전했다. 이달 열렸던 월드테이블테니스(WTT) 최상위 등급 대회인 US 스매시에서 중국의 왕추친-쑨잉사를 물리치고 우승한 기세로 세계랭킹 1위의 자존심을 지키겠다는 각오다.신유빈은 30일 충북 진천선수촌에서 열린 탁구대표팀 미디어데이 행사에서 “국가대표라는 영광스러운 자리에 있는 만큼 최선을 다해 준비해 최고의 결과를 낼 수 있도록 하겠다”고 각오를 밝혔다. 신유빈은 이번 대회에서 여자단식, 여자복식, 혼합복식, 단체전까지 모든 종목에 출전해 메달에 도전한다.탁구는 중국의 강세가 두드러지는 종목이지만 한국도 만만치 않다. 신유빈과 임종훈의 혼합복식은 특히 기대가 크다. 두 사람은 중국의 왕추친-쑨잉사에게 2023년 항저우 대회 준결승, 2024 파리올림픽 준결승 등을 포함해 내리 6연패를 당하다가 지난해 12월 WTT 파이널스 홍콩 결승, 이달 US 스매시 결승에서 거푸 승리하며 최근 2연승을 달리고 있다. 중국 태생으로 한국에 귀화한 주천희와 신유빈이 호흡을 맞추는 여자복식도 금메달에 도전할 전력이라는 평가를 받는다.이날 선수들은 스매싱 한 번에도 힘찬 기합과 함께 혼신의 힘을 다하며 구슬땀을 흘렸다. 훈련이 끝난 뒤에는 웃으며 서로 “고생했다”고 격려했고 일부 선수는 별도의 훈련 일지를 정리하는 모습도 보였다.임종훈은 “유빈이와 오래 호흡을 맞추면서 기술적인 부분에서 어떤 타이밍에 뭘 해야 할지 유빈이도 알고 있고 그게 좋은 결과로 나오는 것 같다”면서 “국가대표 시합을 나가는 것은 부담감과 책임감이 공존하기 때문에 이겨내야 하는 부분이다. 금메달을 목표로 열심히 준비해 좋은 결과 보여드리겠다”고 말했다.항저우 대회 당시 동메달을 딴 신유빈과 임종훈은 시상대 위에서 함께 볼하트를 만들고 옷깃을 만져주는 세리머니로 화제가 된 바 있다. ‘세리머니 장인’으로 불리는 신유빈은 “(이번에는) 금메달 따고 좋은 세리머니를 하고 싶다”며 팬들을 사로잡을 멋진 세리머니를 예고했다.