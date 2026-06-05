전 세계 탁구 동호인 축제 2026 강릉세계마스터즈탁구선수권대회 5일 개막

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세줄 요약 전 세계 탁구 동호인의 축제인 2026 강릉세계마스터즈탁구선수권대회가 5일부터 12일까지 강릉올림픽파크에서 열린다. 85개국 3000여 명이 5개 종목에서 겨루며, 현정화·김경아 등 레전드도 참가해 의미를 더한다. 강릉세계마스터즈탁구선수권대회 5일 개막

85개국 3000여 명, 5개 종목 열전

현정화·김경아 등 레전드 선수 참가

이미지 확대 방정화씨. 대회조직위 제공 닫기 이미지 확대 보기 방정화씨. 대회조직위 제공

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전 세계 탁구 동호인의 최대 축제인 ‘XIOM 2026 강릉세계마스터즈탁구선수권대회’가 5일부터 12일까지 강릉올림픽파크 일원인 강릉 스피드스케이팅 경기장과 강릉 아레나에서 열린다.국제탁구연맹(ITTF)이 주관하는 세계마스터즈탁구선수권대회는 40세 이상 생활체육 선수가 참가하는 세계 최고 권위의 마스터즈 탁구대회로 이번 대회에는 전 세계 85개국에서 3000여 명의 선수와 관계자들이 참가해 남녀 단식과 복식, 혼합복식 등 5개 종목에서 기량을 겨룬다.선수들은 연령별 부문으로 나뉘어 경쟁하며 승패를 떠나 탁구를 매개로 우정과 화합을 나누는 세계 생활체육 축제의 장을 펼치게 된다.이번 대회는 2018 평창동계올림픽 유산인 강릉올림픽파크를 무대로 열린다는 점에서 의미를 더한다. 올림픽 빙상 종목 경기가 펼쳐졌던 경기장이 이번에는 세계 각국 탁구 동호인의 열정으로 채워지면서 강릉은 또 한 번 국제 스포츠 도시로서의 존재감을 세계에 알리게 됐다.5일부터 선수 등록과 함께 6일 개회식을 거쳐 7일부터 예선 라운드에 돌입하며 이후 연령별 예선과 본선 경기가 이어지며 세계 생활체육 탁구 최강자를 가리게 된다.이번 대회에는 한국 탁구의 살아있는 전설로 대회 집행위원장인 현정화 위원장도 직접 라켓을 잡고 동호인으로 참석한다. 또 수비 탁구의 달인 김경아, 박미영 등을 비롯한 전직 국가대표 출신 레전드 7명이 마스터즈 무대에 선수로 돌아와 수준 높은 경기력을 선보일 예정이다.재작년 이탈리아 로마에서 열린 ITTF 마스터즈 세계탁구선수권대회 50~54세부 여자단식에서 한국 선수로는 처음으로 정상에 오른 방정화씨도 참가한다.방정화씨는 “전 대회에서 우승했으니까 ‘잘하고 싶다’는 마음은 있다”면서도 “일본이나 중국에서도 많이 참가한다고 해서 기대도 된다”고 말했다.강릉시는 이번 대회를 계기로 국제 스포츠 이벤트 유치 역량을 다시 한번 입증하고 2026 ITS 세계총회와 각종 국제행사 개최에도 긍정적인 효과가 이어질 것으로 기대하고 있다.