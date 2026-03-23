‘탁구왕’ 장우진, 세 번째 정상에

최효주는 여자 단식 첫 우승

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이미지 확대 프로탁구리그 시리즈1 여자 단식 우승 소감 밝히는 최효주.

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2026-03-23 B6면

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지난해 출범한 프로탁구리그에서 남자 단식 통합챔피언에 올랐던 장우진(세아)이 박규현(미래에셋증권)을 잡고 세번째 우승을 달성했다.장우진은 22일 인천시 중구 인천국제공항공사 스카이돔에서 열린 2026 두나무 프로리그 시리즈1 남자단식 결승에서 박규현을 게임스코어 3-2(11-8 11-13 11-4 5-11 6-0)로 누르고 우승을 차지했다.우승상금 1000만원을 받은 장우진은 지난 시즌 시리즈2 우승과 왕중왕전인 파이널스 우승에 이어 세번째 우승을 차지하며 올 시즌 통합우승 2연패를 위한 순항을 이어갔다.지난 시즌 시리즈 1 우승자인 박규현과 시리즈 2와 파이널스 우승자인 장우진의 맞대결은 그야말로 불꽃이 튀었다.1게임과 3게임을 장우진이 가져갔고, 2게임과 4게임을 박규현이 따냈다. 결국 승부는 마지막 5게임에서 갈렸다. 장우진은 6점만 얻으면 게임을 가져가는 5게임에서 초반 2-0으로 앞서나간데 이어 박규현의 리시브 범실로 3-0으로 달아났다. 공방과정에서 행운까지 더해지며 승부가 장우진 쪽으로 기울었다.앞서 열린 여자단식 결승에서는 올 해 초 소속팀을 옮긴 최효주(대한항공)가 팀 동료인 양하은을 4강에서 잡고 결승에 진출한 유시우(화성도시공사)마저 3-0(11-6 11-9 11-5)로 물리치고 첫 우승을 차지했다.올 시즌 처음으로 도입된 남녀복식 결승에서는 양하은-지은채 조(화성도시공사)와 안준영-장한재 조(국군체육부대)가 초대 챔피언에 올랐다.