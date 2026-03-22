프로탁구리그 초대 여자복식 챔피언에 양하은-지은채 조…상금 200만원 주인공

이미지 확대 양하은-지은채 조. 한국프로탁구연맹 제공 닫기 이미지 확대 보기 양하은-지은채 조. 한국프로탁구연맹 제공

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프로탁구리그에서 올 시즌 처음으로 도입된 여자복식에 양하은-지은채(화성도시공사)조가 초대 챔피언 자리에 올랐다.양하은-지은채 조는 22일 인천시 중구 인천국제공항공사 스카이돔에서 열린 2026 두나무 프로리그 시리즈1 여자복식 결승에서 정은송-문초원(대한항공)조를 게임스코어 3-2(13-11 11-4 10-12 9-11 7-5)로 누르고 우승을 차지했다.지난 시즌 성공적으로 안착한 프로탁구리그는 시리즈 1~2에서는 이번 대회 처음으로 도입된 복식을 비롯해 단식과 함께 운영되며 시리즈 3부터는 단체전도 도입할 계획이다. 시리즈2는 오는 6월 열린다.앞서 이날 열린 여자 단식 준결승에서 팀 동료 유시우에게 덜미를 잡혀 결승 진출이 좌절된 양하은은 복식우승으로 아쉬움을 달래는 한편 상금 200만원도 받았다. 최고참 양하은과 지은채 조는 올 시즌 대한항공에 입단한 문초원과 언더 독 정은송에 막판 집중력에서 앞서며 승리했다.접전 끝에 정은송의 범실로 1게임을 13-11로 따낸 양하은-지은채 조는 2게임에서도 양하은의 가운데 공격 등을 앞세워 정은송-문초원 조를 밀어부쳐 11-4로 손쉽게 따냈다.일방적으로 흐르던 경기 분위기가 바뀐 것은 3게임에서였다. 다음주 결혼을 앞둔 정은송-문초원 조는 9-9동점 상황에서 양하은의 범실 등을 묶어 10-11로 경기를 뒤집으며 3게임을 가져갔다. 상승세를 탄 정은송-문초원 조는 4게임마저 가져갔다.그렇지만 6점제로 치러지는 마지막 5게임 4-4 동점에서 양하은의 수비가 연이어 성공하면서 5-4로 앞서나갔고 양하은의 서브를 문초원이 제대로 받지못하며 7-5로 그대로 경기가 마무리됐다.복식 초대 우승을 차지한 양하은은 “과정이 쉽지 않았지만 프로리그 복식에서 처음으로 우승해서 너무 기쁘다”라고 말했다. 지은채는 “아직 단식 4강에는 가보지 못했는데 다음에는 단식 4강을 목표로 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.