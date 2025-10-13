신유빈 앞세운 한국 여자탁구, 아시아탁구선수권서 홍콩 누르고 4강 진출…북한은 일본에 덜미

이미지 확대 신유빈. 대한탁구협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 신유빈. 대한탁구협회 제공

이미지 확대 한국여자탁구대표팀. 대한탁구협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국여자탁구대표팀. 대한탁구협회 제공

신유빈을 앞세운 한국 여자탁구가 2025 아시아탁구선수권대회(단체전)에서 홍콩을 누르고 준결승에 올라 중국과 결승 진출을 다투게 됐다.석은미 감독이 이끄는 한국 여자 대표팀은 12일(현지시간) 인도 부바네스와르에서 열린 여자 단체 8강전에서 2승을 책임진 에이스 신유빈(13위·대한항공)을 앞세워 홍콩을 매치 점수 3-1로 물리치고 동메달을 확보했다. 준결승에 오른 한국은 14일 중국을 상대로 결승 진출을 다툰다.한국은 지난해 개인전과 단체전을 치른 아스타나(카자흐스탄) 대회에서는 8강전에서 인도에 발목을 잡혀 5~8위 순위전으로 밀렸으며 이후 5~6위전에서는 북한에 패해 6위에 머무른 바 있다.한국은 1매치에서 신유빈이 쑤치둥(79위)을 3-0(11-6 13-11 14-12)으로 돌려세웠지만 3매치 주자 이은혜(40위·대한항공)가 응윙람(88위)에 0-3(11-13 4-11 10-12)으로 패해 불안감을 안겨줬지만 대한항공)가 4매치에서도 신유빈이 주청주를 3-0(12-10 11-4 11-1)으로 누르며 승리를 확정했다.남자 단체 8강에선 한국이 몸 상태가 아니었던 간판선수 장우진(세아)이 출전하지 못한 상황에서 안재현(13위·한국거래소)과 조대성(66위·삼성생명)이 연이어 일본 선수에 무릎을 꿇으며 1-3으로 완패했다. 남자탁구가 아시아선수권 단체전에서 8강 탈락한 것은 2009년 대회 이후 16년 만이다.북한은 여자 단체전에서 2024 파리 올림픽 혼합복식 은메달리스트인 ‘에이스’ 김금영을 앞세워 일본과 치열한 접전을 벌였지만 매치 점수 2-3으로 패하며 8강에서 탈락했다.김금영은 2, 4매치에 출격해 하야타 히나와 하리모토를 차례로 3-2(12-10 15-17 11-4 8-11 11-8), 3-2(11-8 11-9 8-11 4-11 11-4)로 물리쳤으나 나머지 선수들이 받쳐주질 못했다. 북한은 내년 아시아 유스 챔피언십과 2028년 아시아선수권대회 개최국이다.