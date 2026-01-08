“금메달은 장식일 뿐”… 경매 내놔 난치병 어린이 도운 수영 스타

록티, 金 3개 5억 6000만원에 낙찰

펠프스와 합작한 金은 최고가 기록

2026-01-08 28면

마이클 펠프스(41)와 함께 올림픽 역사상 최고의 수영 스타로 꼽히는 라이언 록티(42·이상 미국)의 남다른 기부 활동이 화제가 되고 있다.7일(한국시간) 경매 업체 골딘 등에 따르면 록티는 올림픽 남자 계영에서 수확한 금메달 3개를 경매에 내놨고, 38만 5520달러(5억 6000만원)에 낙찰됐다. 이 가운데 록티가 펠프스와 합작한 2008 베이징 올림픽 금메달은 18만 3000달러(2억 6000만원)로 최고가를 기록했다. 펠프스가 사상 초유의 수영 8관왕 신화를 썼던 당시 대회의 상징성이 더해진 것으로 풀이된다.록티의 올림픽 데뷔 무대였던 2004 아테네 대회 금메달은 8만 520달러, 선수 생활 막바지였던 2016 리우데자네이루 대회 금메달은 12만 2000달러에 각각 새 주인의 품에 안겼다.올림픽에서만 금메달 6개를 포함해 12개의 메달을 수확한 록티는 평소에도 경매를 통한 수익금을 난치병 어린이 돕기에 기부해왔다. 이번 경매 수익까지 포함해 록티가 메달 매각으로 모은 금액은 55만 1520달러(8억원)에 이른다.앞서 록티는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “나는 단 한 번도 금메달을 위해 수영한 적이 없다”며 “메달은 그저 믿을 수 없는 여정의 정점을 찍는 장식일 뿐”이라고 밝힌 바 있다.현역 시절 그는 관중석의 어린 팬들에게 메달을 선뜻 선물하는 모습을 보여주기도 했다. 집안 선반에 먼지가 쌓이게 두는 것보다, 기부를 통해 더 가치 있는 곳에 쓰이는 것이 메달의 진짜 의미라는 게 록티의 철학이다.