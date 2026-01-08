“금메달은 장식일 뿐”… 경매 내놔 난치병 어린이 도운 수영 스타

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“금메달은 장식일 뿐”… 경매 내놔 난치병 어린이 도운 수영 스타

박성국 기자
박성국 기자
입력 2026-01-08 00:11
수정 2026-01-08 00:11
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

록티, 金 3개 5억 6000만원에 낙찰
펠프스와 합작한 金은 최고가 기록

이미지 확대
라이언 록티. AP 연합뉴스
라이언 록티.
AP 연합뉴스


마이클 펠프스(41)와 함께 올림픽 역사상 최고의 수영 스타로 꼽히는 라이언 록티(42·이상 미국)의 남다른 기부 활동이 화제가 되고 있다.

7일(한국시간) 경매 업체 골딘 등에 따르면 록티는 올림픽 남자 계영에서 수확한 금메달 3개를 경매에 내놨고, 38만 5520달러(5억 6000만원)에 낙찰됐다. 이 가운데 록티가 펠프스와 합작한 2008 베이징 올림픽 금메달은 18만 3000달러(2억 6000만원)로 최고가를 기록했다. 펠프스가 사상 초유의 수영 8관왕 신화를 썼던 당시 대회의 상징성이 더해진 것으로 풀이된다.

록티의 올림픽 데뷔 무대였던 2004 아테네 대회 금메달은 8만 520달러, 선수 생활 막바지였던 2016 리우데자네이루 대회 금메달은 12만 2000달러에 각각 새 주인의 품에 안겼다.

올림픽에서만 금메달 6개를 포함해 12개의 메달을 수확한 록티는 평소에도 경매를 통한 수익금을 난치병 어린이 돕기에 기부해왔다. 이번 경매 수익까지 포함해 록티가 메달 매각으로 모은 금액은 55만 1520달러(8억원)에 이른다.

앞서 록티는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “나는 단 한 번도 금메달을 위해 수영한 적이 없다”며 “메달은 그저 믿을 수 없는 여정의 정점을 찍는 장식일 뿐”이라고 밝힌 바 있다.



현역 시절 그는 관중석의 어린 팬들에게 메달을 선뜻 선물하는 모습을 보여주기도 했다. 집안 선반에 먼지가 쌓이게 두는 것보다, 기부를 통해 더 가치 있는 곳에 쓰이는 것이 메달의 진짜 의미라는 게 록티의 철학이다.
박성국 기자
2026-01-08 28면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
록티가 이번에 경매에 낸 올림픽 금메달 개수는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획인다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
광고삭제
위로