부상 우려 털어낸 이강인, 팀 6연승 조율...이재성, 머리로 시즌 첫 골

세줄 요약
- 이강인, 허벅지 우려 딛고 선발 복귀
- 아틀레티코, 알바레스 결승골로 6연승
- 이재성, 마인츠전 머리로 시즌 첫 골
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상대 수비진을 뚫고 슈팅을 시도하는 이강인. 마드리드 AFP 연합뉴스
이강인(25·아틀레티코 마드리드)이 허벅지 부상 우려를 털어내고 그라운드로 돌아와 팀의 리그 6연승 행진에 힘을 보탰다.
이강인은 25일(한국시간) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 데포르티보 라코루냐와 2026~27 스페인 프로축구 프리메라리가 10라운드 홈경기에 선발 출전해 67분 동안 활발히 그라운드를 누볐다.
이강인은 앞선 21일 슈투트가르트(독일)와의 2026~27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 리그 페이즈 3차전 원정경기(1-1 무)에서는 대퇴사두근(허벅지 앞쪽 근육) 타박상으로 벤치를 지켰다. 아틀레티코로 이적한 뒤 첫 결장이었다.
이날은 컨디션을 완전히 회복한 듯 적극적인 돌파와 날카로운 슈팅으로 팀 공격을 조율했다. 이강인은 패스 성공률 78%(27회 시도, 21회 성공)를 기록했고, 드리블은 네 차례 모두 성공했으며 지상볼 경합(5회)에서도 모두 승리했다.
전반 37분에는 오른쪽 측면에서 수비진 3명을 무너뜨리며 페널티지역 안으로 공을 몰고 간 뒤 오른발 슈팅을 시도하고, 1분 뒤에는 페널티지역 오른쪽에서 왼발 감아차기 슈팅으로 상대를 위협하기도 했다. 후반 3분 훌리안 알바레스의 결승 골이 터지며 아틀레티코가 1-0으로 이겼다.
독일 프로축구 분데스리가 마인츠에서 뛰는 이재성(34)은 머리로 시즌 첫 골을 신고했다. 이재성은 이날 독일 마인츠 메바 아레나에서 열린 분데스리가 7라운드 베르더 브레만과의 경기에 선발 출전해 팀이 1-3으로 끌려가던 후반 18분 앙토니 카시가 오른쪽 측면에서 올린 왼발 크로스를 머리로 돌려놓으며 추격 골을 넣었다. 다만 경기는 마인츠가 2-3으로 졌다.
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