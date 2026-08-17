메날두 시대가 저문다…호날두 “이번 시즌이 축구 인생 마지막”

세줄 요약 호날두가 보그 인터뷰에서 이번 시즌이 축구 인생의 마지막 해가 될 수 있다고 밝혔다. 메시의 은퇴 시사에 이어 메날두 시대가 저무는 분위기다. 은퇴 뒤에는 여행과 파델을 즐기며 가족과 시간을 보내겠다고 했다. 호날두, 이번 시즌 현역 은퇴 시사

메시 은퇴 시사와 함께 메날두 시대 종언

통산 976골, 1000골 도전도 막바지

이미지 확대 지난 7월 6일(현지시간) 미국 텍사스주 알링턴의 댈러스 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미월드컵 16강 스페인전에서 패배한 후 포르투갈의 크리스티아누 호날두가 아쉬워하고 있다. 알리언 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 7월 6일(현지시간) 미국 텍사스주 알링턴의 댈러스 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미월드컵 16강 스페인전에서 패배한 후 포르투갈의 크리스티아누 호날두가 아쉬워하고 있다. 알리언 AFP 연합뉴스

이미지 확대 포르투갈 축구 국가대표 크리스티아누 호날두가 7일(한국시간) 아르메니아 예레반에서 열린 2026 북중미월드컵 유럽예선 조별리그 F조 1차전 아르메니아와의 원정 경기에서 득점한 뒤 세레머니하고 있다. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 포르투갈 축구 국가대표 크리스티아누 호날두가 7일(한국시간) 아르메니아 예레반에서 열린 2026 북중미월드컵 유럽예선 조별리그 F조 1차전 아르메니아와의 원정 경기에서 득점한 뒤 세레머니하고 있다. AP 연합뉴스

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지난 20년간 세계 축구 무대를 지배했던 ‘메날두 시대’가 저물고 있다. 최근 아버지를 잃고 은퇴를 시사한 리오넬 메시(39·아르헨티나)에 이어 크리스티아누 호날두(41·포르투갈)가 “이번 시즌이 현역 마지막이 될 것”이라고 은퇴 계획을 밝혔다.호날두는 17일(한국시간) 공개된 패션 매거진 보그와의 인터뷰에서 “이번 시즌이 아마도 내 축구 인생의 마지막 해가 될 것”이라며 “멋진 유산을 남기고 떠나고 싶다”고 말했다.그간 호날두는 대표팀이나 주요 컵대회 은퇴는 언급한 적은 있으나 ‘현역 은퇴’를 구체적으로 밝힌 건 이번이 처음이다. 호날두는 은퇴 후 계획을 묻는 말에 “축구가 떠난 빈자리가 아주 크게 남을 수 있기 때문에 단 한 가지가 아니라 다양한 방식으로 시간을 채워야 한다”며 “은퇴 후에도 나를 바쁘게 할 일들은 무척 많을 것”이라고 답했다.이어 “더 많이 즐기고, 여행도 자주 다니며, 내가 정말 좋아하는 파델(padel·라켓 스포츠)을 치고 관전할 것”이라며 “지난 25년 동안 많은 희생이 뒤따랐던 만큼 그동안 내가, 그리고 우리(가족)가 이뤄낸 것들을 마음껏 누리고 싶다”고 덧붙였다.호날두가 뛰는 사우디아라비아 프로 리그는 지난 13일 2026~27시즌이 시작됐으며, 2027년 5월 말까지 정규 시즌이 이어진다. 그의 계획대로라면 내년 5월 ‘선수 호날두’의 시대가 막을 내리게 된다.2002년 스포르팅(포르투갈)에서 프로 무대에 데뷔한 호날두는 맨체스터 유나이티드(잉글랜드), 레알마드리드(스페인), 유벤투스(이탈리아)를 거쳐 현 소속팀 알나스르에 이르기까지 24년간 세계 최정상급 기량을 뽐내고 있다.특히 2008년부터는 ‘평생의 라이벌’ 메시와 함께 해마다 세계 최고의 선수에게 주는 발롱도르를 양분하며 둘의 시대를 열었다. 호날두가 5회(2008·2013·2014·2016·2017), 메시가 역대 최다인 8회(2009·2010·2011·2012·2015·2019·2021·2023) 발롱도르를 품었다.득점 기록은 호날두가 크게 앞선다. 그는 클럽과 대표팀을 통틀어 976골을 쏟아부어 역대 최다 득점 단독 1위를 달리고 있으며, 은퇴까지 전인미답의 1000골 시대에 도전한다. 메시는 924골로 이 부문 2위에 이름을 올리고 있다.