MLS 연봉 상한선이 없다…특급 골잡이들의 ‘신대륙’

세계 축구 변방서 중심부로 진입

이미지 확대 손흥민(LAFC)이 2일(한국시간) 캐나다 밴쿠버 BC 플레이스에서 열린 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 밴쿠버 화이트캡스와의 원정경기에서 전반 선제골을 넣은 뒤 포효하고 있다.

밴쿠버 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 손흥민(LAFC)이 2일(한국시간) 캐나다 밴쿠버 BC 플레이스에서 열린 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 밴쿠버 화이트캡스와의 원정경기에서 전반 선제골을 넣은 뒤 포효하고 있다.

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이미지 확대 월드컵 득점왕 출신 토마스 뮐러①(밴쿠버), 독일과 스페인 리그 득점왕 출신 로베르트 레반도프스키②(시카고), 아틀레티코 마드리드 최다 득점자 앙투안 그리에즈만③(올랜도 시티), 발롱도르 8회 수상자 리오넬 메시④, 네덜란드·잉글랜드·스페인 리그 득점왕 출신 루이스 수아레스⑤(이상 인터 마이애미).

밴쿠버·시카고·새너제이·마이애미 AP·AFP·로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 월드컵 득점왕 출신 토마스 뮐러①(밴쿠버), 독일과 스페인 리그 득점왕 출신 로베르트 레반도프스키②(시카고), 아틀레티코 마드리드 최다 득점자 앙투안 그리에즈만③(올랜도 시티), 발롱도르 8회 수상자 리오넬 메시④, 네덜란드·잉글랜드·스페인 리그 득점왕 출신 루이스 수아레스⑤(이상 인터 마이애미).

밴쿠버·시카고·새너제이·마이애미 AP·AFP·로이터 연합뉴스

세줄 요약 MLS가 팀별 최대 3명에게 상한 없는 연봉을 허용하며 손흥민, 뮐러, 레반도프스키, 그리에즈만, 메시, 수아레스까지 대거 품었다. 유럽과 월드컵 무대를 주름잡은 스타들이 미국으로 모이며 2026 북중미월드컵 흥행 기대도 커지고 있다. 상한 없는 연봉, MLS 스타 영입 가속

손흥민·뮐러·레반도프스키 맞대결

메시·수아레스·그리에즈만도 합류

2026-08-04 B6면

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세계 축구에서 변방으로 취급받던 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS)가 월드컵과 유럽 빅클럽을 주름잡았던 특급 골잡이를 대거 영입하며 중심부에 진입하고 있다. 저마다 각 리그 최정상을 찍었던 선수들이 신대륙으로 모여들면서 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 흥행 열기를 이어갈 전망이다.지난 2일(한국시간) 캐나다 밴쿠버의 BC 플레이스에서 열린 밴쿠버 화이트캡스와 로스앤젤레스(LA) FC의 경기는 2010 남아프리카공화국월드컵 득점왕(골든부트·5골) 출신의 토마스 뮐러(37·독일)와 2021~22시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 공동 득점왕(23골) 손흥민(34)의 맞대결로 주목받았다. 과거 독일 분데스리가에서 몇 차례 격돌했던 둘은 MLS 첫 맞대결에서 각각 1골씩을 주고 받았다. 공교롭게도 두 골잡이는 지난해 8월 6일 EPL과 분데스리가를 떠나 미국으로 활동 무대를 옮겼다.이날 미국 일리노이주 시카고 솔저 필드에서는 로베르트 레반도프스키(38·폴란드)가 MLS 데뷔골에 이어 시즌 2호골까지 뽑아내며 변함없는 득점기계 면모를 과시했다. 분데스리가 득점왕 7회, 스페인 프리메라리가 득점왕 1회에 빛나는 그는 월드컵 휴식기였던 지난 6월 29일 FC 바르셀로나(스페인)를 떠나 시카고 파이어 유니폼을 입었고, 리그 데뷔 3경기 만에 치른 홈 데뷔전에서 멀티골을 터트렸다.이강인(25)의 새 소속팀인 아틀레티코 마드리드(ATM·스페인)에서 팀 역대 최다 득점(211골) 전설을 썼던 앙투안 그리에즈만(35·프랑스)도 올랜도 시티로 이적해 최근 MLS 데뷔전을 치렀다. 바르셀로나와 레알 소시에다드 시절까지 포함해 프로 통산 792경기에서 298골을 넣었던 그는 프랑스 대표팀의 2018 러시아월드컵 우승과 2022 카타르월드컵 준우승을 견인했다.이 밖에 해마다 세계 최고의 선수에게 주는 발롱도르를 최다인 8회 수상한 리오넬 메시(39·아르헨티나), 네덜란드·잉글랜드·스페인 프로축구에서 모두 득점왕을 석권했던 루이스 수아레스(39·우루과이)는 인터 마이애미에서 한솥밥을 먹으며 MLS 흥행을 이끌고 있다. 인터 마이애미는 여기에 더해 레알 마드리드와 맨체스터 유나이티드에서 활약한 미드필더 카제미루(34)까지 최근 합류하면서 리그 최강의 진용을 갖췄다.유럽 정상급 선수들의 잇따른 미국행 배경에는 ‘상한 없는 연봉 계약’이라는 최고의 유인책이 있다. MLS는 구단별 연봉 상한선(샐러리캡)을 642만 달러(약 92억원)로 정하면서도 팀별로 최대 3명까지는 제한 없는 연봉 계약을 허락하고 있다. 이번 시즌 기준 메시가 2833만 달러로 가장 많은 연봉을 받고, 레반도프스키가 1700만 달러에 계약하며 1115만 달러를 받는 손흥민을 앞지른 것으로 알려졌다. 리그 시스템이 잘 갖춰져 은퇴 이후 지도자 수업을 받기도 좋고, 데이비드 베컴 인터 마이애미 구단주처럼 사업가로 도전하기도 유리하다.