마에스트로가 돌아왔다…프랑스는 지단, 이탈리아는 만치니

세줄 요약 프랑스는 지네딘 지단을, 이탈리아는 로베르토 만치니를 대표팀 사령탑으로 다시 세웠다. 지단은 클럽팀 제안을 거절하고 대표팀을 택했고, 만치니는 유로 2020 우승 뒤 사우디행 논란을 딛고 복귀했다. 두 거장은 2030 월드컵 우승을 목표로 새 출발했다. 지단, 프랑스 대표팀 사령탑 복귀

만치니, 이탈리아 대표팀 재지휘

2030 월드컵 우승 목표로 재도전

이미지 확대 지네딘 지단(왼쪽) 프랑스 축구대표팀 감독과 로베르트 만치니 이탈리아 대표팀 감독. EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지네딘 지단(왼쪽) 프랑스 축구대표팀 감독과 로베르트 만치니 이탈리아 대표팀 감독. EPA 연합뉴스

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현역 시절 세계 축구계를 주름잡았던 ‘마에스트로’(거장)들이 각각 자국 대표팀 사령탑에 올라 지략 대결을 펼친다. 모두 4년 뒤 2030 국제축구연맹(FIFA) 월드컵에선 우승 트로피를 가져온다는 각오다.몰락한 축구 명가 이탈리아는 29일(한국시간) 로베르토 만치니(62) 전 감독에게 다시 대표팀 지휘봉을 맡겼다. 3년 만의 대표팀 감독직 복귀다.만치니 감독은 앞서 2018년부터 약 5년 동안 이탈리아 대표팀을 맡아 유럽축구연맹(UEFA) 유로 2020 우승을 이끌었다. 만치니 감독 시절 이탈리아는 당시 세계 최다인 37경기 연속 무패 기록도 썼다. 하지만 그는 2023년 거액의 연봉을 보장받으며 사우디아라비아 대표팀으로 떠나면서 많은 비판을 받았다.만치니 감독 이후 이탈리아 축구는 곤두박질쳤다. 루치아노 스팔레티와 젠나로 가투소 감독이 차례로 지휘봉을 잡았지만, 이탈리아는 올해 북중미월드컵 유럽예선 플레이오프에서 탈락하며 3회 연속 월드컵 본선 진출에 실패했다.이탈리아 축구협회는 최근까지 카를로 안첼로티, 펩 과르디올라 감독 등 세계적인 명장과 접촉했지만 협상은 이뤄지지 않았다.프랑스 축구대표팀은 ‘아트 사커’의 대명사 지네딘 지단(54)이 감독을 맡아 새롭게 진용을 꾸린다. 지단 신임 대표팀 감독은 전날 파리 프랑스축구협회 본부에서 기자회견을 열고 “최근 몇 년 동안 클럽팀 감독직을 맡아 달라는 제안을 여러 번 받았지만 대표팀 지휘봉을 잡기 위해 모두 거절했다”고 밝혔다.선수 시절 세계 최고의 미드필더로 군림했던 지단은 1998년 자국에서 열린 월드컵과 유로 2000에서 프랑스에 우승 트로피를 선사했다. 은퇴 뒤에는 자신이 선수로 뛰었던 스페인 최고 명문 레알 마드리드의 감독을 맡아 챔피언스리그 3연패를 달성하며 명장 반열에 올랐다.