손흥민, 세 경기 연속골… LAFC 4연승 행진

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손흥민, 세 경기 연속골… LAFC 4연승 행진

입력 2026-07-27 00:47
수정 2026-07-27 00:47
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손흥민, 세 경기 연속골… LAFC 4연승 행진
손흥민, 세 경기 연속골… LAFC 4연승 행진 손흥민(오른쪽)이 26일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) BMO 스타디움에서 열린 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 18라운드에서 전반 5분 만에 골을 넣은 뒤 기뻐하고 있다. 손흥민의 선제골을 앞세운 LAFC는 캔자스시티를 4-0으로 이기며 4연승으로 MLS 서부 콘퍼런스 2위로 올라섰다. 손흥민은 올 시즌 정규리그 15경기 동안 무득점에 시달리다 지난 18일 리그 1호골을 넣었고 지난 23일과 이날 득점하며 세 경기 연속골을 넣었다.
로스앤젤레스 AFP 연합뉴스


손흥민(오른쪽)이 26일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) BMO 스타디움에서 열린 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 18라운드에서 전반 5분 만에 골을 넣은 뒤 기뻐하고 있다. 손흥민의 선제골을 앞세운 LAFC는 캔자스시티를 4-0으로 이기며 4연승으로 MLS 서부 콘퍼런스 2위로 올라섰다. 손흥민은 올 시즌 정규리그 15경기 동안 무득점에 시달리다 지난 18일 리그 1호골을 넣었고 지난 23일과 이날 득점하며 세 경기 연속골을 넣었다.

로스앤젤레스 AFP 연합뉴스

2026-07-27 B6면
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