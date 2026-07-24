월드컵 함께 뛴 오현규·이한범·조규성, 유로파리그선 적으로…베식타시 1-0 승

세줄 요약 월드컵에서 태극마크를 달고 함께 뛰던 오현규, 이한범, 조규성이 유로파리그에서 적으로 만났다. 베식타시의 오현규가 선발 출전했고, 미트윌란의 이한범과 조규성도 나섰으나 베식타시가 1-0으로 이겼다. 월드컵 동료들, 유로파리그서 적으로 재회

오현규 선발 출전, 미트윌란 이한범·조규성 맞대결

베식타시, 전반 골 지켜 1-0 승리

이미지 확대 경기 뒤 만난 이한범(왼쪽)과 오현규. 미트윌란 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 경기 뒤 만난 이한범(왼쪽)과 오현규. 미트윌란 인스타그램 캡처

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵에선 태극마크를 달고 함께 뛰었던 오현규와 이한범, 조규성이 유럽 무대에선 다시 적으로 만났다.유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL)에서 성사된 ‘코리안 더비’에서 오현규(베식타시)가 이한범, 조규성(이상 미트윌란)에게 판정승을 거뒀다. 튀르키예 프로축구 베식타시는 24일(한국시간) 튀르키예 이스탄불의 튀프라쉬 스타디움에서 열린 2026~27 UEL 2차 예선 1차전에서 미트윌란(덴마크)에 1-0으로 이겼다.베식타시는 31일 오전 2시에 시작하는 원정 2차전에서 비기기만 해도 3차 예선에 오른다.오현규는 이날 베식타시 최전방 공격수로 선발 출전해 후반 18분까지 그라운드를 누볐다. 두 차례 결정적인 패스로 득점 기회를 만들었지만, 동료들이 골로 마무리 짓지 못해 아쉬움을 삼켰다.미트윌란의 센터백 이한범은 풀타임을 소화했고, 조규성은 후반 18분 교체 투입돼 경기가 끝날 때까지 미트윌란의 공격을 이끌었다.미트윌란은 전반 15분 만에 공격수 프라이데이 에팀이 레드카드를 받고 퇴장당해 어려운 경기를 펼쳤고, 전반 26분 터진 오르쿤 쾨크취의 골로 베식타시가 승리를 챙겼다.