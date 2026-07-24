2경기 연속골 손흥민, MLS 16·17라운드 ‘베스트 11’

세줄 요약 손흥민이 북중미월드컵 조별리그 탈락 뒤 소속팀으로 복귀해 2경기 연속 골과 도움을 기록하며 MLS 16·17라운드 베스트 11에 올랐다. LA 갤럭시전과 레알 솔트레이크전에서 연속 득점했고, 시즌 도움 10개로 리그 선두를 굳혔다. 월드컵 뒤 복귀한 손흥민, MLS 베스트 11 선정

LA 갤럭시전·솔트레이크전 연속골과 도움 기록

시즌 도움 10개로 리그 선두 유지

이미지 확대 2026 MLS 16·17라운드 팀 오브 더 매치데이(베스트11). MLS 홈페이지 닫기 이미지 확대 보기 2026 MLS 16·17라운드 팀 오브 더 매치데이(베스트11). MLS 홈페이지

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 탈락의 충격을 안고 소속팀에 복귀한 손흥민(로스앤젤레스FC)이 2경기 연속 골로 맹활약을 펼친 뒤 리그 베스트 11에 이름을 올렸다.미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 사무국은 24일(한국시간) 2026 MLS 16·17라운드 팀 오브 더 매치데이(베스트 11)를 발표했다.3-4-3 포메이션 아래 손흥민은 오른쪽 윙포워드에 선정됐다. 왼쪽에는 루이스 수아레스(마이애미), 중앙에는 케빈 켈시(포틀랜드)가 이름을 올렸다.MLS 사무국은 “한국 국가대표 손흥민은 북중미 월드컵을 마치고 복귀한 뒤 폼을 되찾았다”고 소개했다. 이어 “손흥민은 LA 갤럭시전(3-0 승리·1골), 레알 솔트레이크전(3-1 승리·1골 1도움) 동안 시즌 첫 골을 기록했고, 어시스트를 추가해 도움 선두(10개)를 굳혔다”며 활약상을 전했다.북중미월드컵 전까지 리그에서 도움만 9차례 쌓았던 손흥민은 지난 18일 LA 갤럭시와의 ‘LA 더비’에서 후반 12분 리그 1호 골을 넣었다. 지난해 11월 23일 밴쿠버 화이트캡스와의 MLS컵 플레이오프 8강 이후 리그 기준 16경기 만이자 237일 만의 득점포였다.닷새 뒤인 23일 솔트레이크와의 경기에선 전반 11분 제이컵 샤펠버그의 패스를 잡은 뒤 페널티 에어리어 근처까지 공을 몰고 간 뒤 왼발 슈팅으로 2경기 연속 골을 뽑았다.아울러 전반 40분엔 드니 부앙가의 추가 골을 도와 리그 10번째 도움도 기록했다.손흥민은 오는 26일 오전 11시 30분 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 열릴 스포르팅 캔자스시티와의 홈 경기에서 3경기 연속 골에 도전한다.