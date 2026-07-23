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물오른 손흥민 2경기 연속골… 팀 연승 진두지휘

박성국 기자
박성국 기자
입력 2026-07-23 18:17
수정 2026-07-23 18:17
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부앙가 득점 돕고 자책골까지 유도
LAFC, 레알 솔트레이크에 3-1 승

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손흥민(왼쪽)이 23일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) BMO 스타디움에서 열린 LAFC와 레알 솔트레이크의 2026 메이저리그 사커(MLS) 정규시즌 경기에서 전반 선제골을 넣은 뒤 드니 부앙가와 하이파이브를 하고 있다. 로스앤젤레스 AFP 연합뉴스
손흥민(왼쪽)이 23일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) BMO 스타디움에서 열린 LAFC와 레알 솔트레이크의 2026 메이저리그 사커(MLS) 정규시즌 경기에서 전반 선제골을 넣은 뒤 드니 부앙가와 하이파이브를 하고 있다.
로스앤젤레스 AFP 연합뉴스


손흥민의 골 감각이 미국 무대에서 되살아났다. 소속팀 로스앤젤레스(LA) FC는 손흥민의 2경기 연속골에 힘입어 연승을 달렸다.

손흥민은 23일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 열린 레알 솔트레이크와의 2026 메이저리그사커(MLS) 홈 경기에 선발 출전해 전반 11분 선제골을 넣었다. 제이컵 샤펠버그가 후방에서 길게 넘어온 공을 손흥민에게 연결했고, 상대 페널티아크 앞까지 공을 몰고 간 뒤 왼발 슛으로 골대 왼쪽 하단에 꽂았다.

손흥민의 이번 시즌 2호 골이다. MLS 개막 후 13경기 동안 득점이 없었던 손흥민은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵이 끝나고 지난 18일 LA 갤럭시와의 ‘LA 더비’(3-0 승)에서 올 시즌 리그 1호 골을 신고했다.

전반 40분 역습 상황에서는 드니 부앙가의 추가골을 손흥민이 도왔다. 손흥민을 거쳐 마티외 슈아니에르가 상대 수비 뒤 공간으로 찔러 준 공을 부앙가가 수비수를 제치며 골망을 갈랐다. 손흥민은 MLS의 ‘세컨더리 어시스트’(득점으로 이어진 마지막 패스의 직전 단계 패스) 규정에 따라 도움 하나를 추가해 올 시즌 가장 먼저 리그 도움 10개를 채웠다.

쐐기골이 된 솔트레이크의 자책골도 손흥민의 발끝에서 시작됐다. 후반 23분 손흥민이 페널티지역 안 오른쪽에서 올린 크로스가 상대 수비수 디안드레 예들린을 맞고 골문 안으로 들어갔다.



마크 도스 산 토스 LAFC 감독은 후반 27분 손흥민을 벤치로 불러들였다. LAFC는 후반 41분 코너킥 상황에서 루카스 엥겔에게 만회골을 내줬으나, 3-1 승리는 지켜냈다.
박성국 기자
세줄 요약
  • 손흥민, MLS 2경기 연속골로 부활 신호
  • 선제골·도움·자책골 유도, 공격 전반 주도
  • LAFC, 솔트레이크 3-1 제압하며 연승
2026-07-24 B6면
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