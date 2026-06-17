맨유서 경질 5개월만에 ‘재취업’…아모링, AC밀란 맡는다

‘경질’ 알레그리 감독 후임으로…BBC “2년 계약”

8월 폴란드서 前 소속팀 맨유와 프리시즌 맞대결

이미지 확대 맨체스터 유나이티드 감독 시절의 후벵 아모링 감독. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 맨체스터 유나이티드 감독 시절의 후벵 아모링 감독. AP 연합뉴스

세줄 요약 후벵 아모링 감독이 맨체스터 유나이티드에서 경질된 지 5개월 만에 AC 밀란의 새 사령탑으로 부임했다. AC 밀란은 2년 계약으로 선임했다고 밝혔고, 아모링은 역사와 팬층을 가진 명문 구단의 제안을 큰 자부심으로 받아들였다. 그는 오는 8월 프리시즌 친선경기에서 친정팀 맨유와 맞붙을 예정이다. 맨유 경질 5개월 만에 AC 밀란 부임

밀란, 2년 계약으로 새 사령탑 선임

아모링, 명문 구단 도전 자부심 표명

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포르투갈 출신 후벵 아모링(41) 감독이 이탈리아 프로축구 세리에A의 명문 클럽 AC 밀란의 지휘봉을 잡는다. 지난 1월 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨체스터 유나이티드에서 경질된 지 5개월 만이다.AC 밀란은 17일(한국시간) “아모링을 남자 1군 팀 감독으로 임명했다”고 발표했다. 구체적인 계약 조건은 밝히지 않았는데, 영국 BBC는 아모링이 2년 계약에 서명했다고 전했다.AC 밀란은 2025~26시즌 세리에A 20개 팀 중 5위에 머물며 두 시즌 연속 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 진출에 실패했다. 그러자 구단은 지난달 마시밀리아노 알레그리 감독을 경질하고 조르조 푸를라니 최고경영자(CEO), 이글레 타레 단장, 제프리 몬카타 테크니컬 디렉터 등과 결별했다.아모링 감독은 포르투갈 클럽 스포르팅 CP를 정규리그인 프리메이라리가 2회 우승(2020~21, 2023~24시즌)으로 이끌었다. 이후 2024년 11월 에릭 텐하흐 감독의 후임으로 맨유 사령탑에 부임했다.그러나 성적은 기대 이하였다. 2024~25시즌 EPL 출범 이후 구단 역대 최저 승점인 42점(15위)을 얻는 데 그쳤고, 결국 2027년 6월까지였던 계약 기간을 채우지 못한 채 올해 1월 해임됐다.아모링 감독은 AC 밀란 구단을 통해 “마음속에 간직해 온 목표들이 있는데 AC 밀란 감독이 되는 것은 그중 하나였다”면서 “역사와 명성, 그리고 전 세계에 걸친 팬층을 가진 클럽인 만큼 이 도전을 자부심과 열정을 가지고 받아들인다”고 밝혔다.아모링 감독은 오는 8월 AC 밀란을 이끌고 폴란드에서 치를 프리시즌 마지막 친선경기에서 맨유와 맞붙을 예정이다.