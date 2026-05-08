호날두, 알나스르 입단 뒤 통산 100호골…첫 우승도 도전

세줄 요약 호날두가 알샤바브전에서 후반 추가골을 넣어 알나스르의 4-2 승리를 완성했다. 알나스르 입단 뒤 통산 100호 골이자 리그 26호 골이다. 팀은 선두를 지키며 사우디 리그 첫 우승에 가까워졌다. 호날두, 알샤바브전 추가골로 100호골 달성

알나스르 4-2 승리, 결승골로 팀 승리 견인

리그 선두 유지, 사우디 첫 우승 가능성 확대

이미지 확대 크리스티아누 호날두.AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 크리스티아누 호날두.AP 뉴시스

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크리스티아누 호날두(포르투갈)가 사우디아라비아 프로축구 알나스르 입단 후 통산 100호 골을 기록했다.호날두는 8일(한국시간) 사우디아라비아 리야드의 킹 파흐드 스타디움에서 열린 2025~26 사우디 프로리그 알샤바브와의 경기에서 2-1로 앞서 있던 후반 30분 추가골을 작렬했다. 알나스르가 4-2로 승리해 호날두의 골은 결승 골이 됐다.사디오 마네가 상대 골 지역 왼쪽 엔드라인 부근에서 깔아 차 준 공을 호날두가 왼발 논스톱 슛으로 마무리했다. 2023년 1월 알나스르로 이적한 호날두는 이날 골이 통산 100번째 골이자 리그 26골이기도 했다.호날두의 통산 득점은 프로팀과 포르투갈 대표팀을 합쳐 971골로 늘었으며 통산 1000골까지는 29골만 남았다. 이날 승리로 호날두는 사우디 리그 진출 이후 처음으로 우승도 눈앞에 두게 됐다.두 경기만을 남기고 승점 82(27승 1무 4패)를 쌓은 알나스르는 한 경기를 덜 치른 2위 알힐랄(승점 77·23승 8무)에 승점 5차로 앞서 있다. 알나스르는 13일 안방에서 알힐랄과 맞붙는다.