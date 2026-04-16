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손흥민 ‘멕시코 고지전’ 제대로 체험

손흥민(오른쪽)이 15일(한국시간) 멕시코 푸에블라주 에스타디오 콰우테모크에서 열린 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 8강 2차전에서 후반 추가 시간에 페널티킥으로 동점골을 넣은 드니 부앙가와 힘차게 뛰어올라 하이파이브를 하고 있다. 손흥민이 풀타임을 뛴 로스앤젤레스 FC는 이날 1-1로 비기며 1·2차전 합계 점수 4-1로 4강에 진출했다.

푸에블라 AP 연합뉴스