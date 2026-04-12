호날두, 통산 968호 골 폭발…팀은 최다 14연승 신기록

이미지 확대 골 세리머니를 펼치는 크리스티아누 호날두. 알나스르 SNS 캡처 닫기 이미지 확대 보기 골 세리머니를 펼치는 크리스티아누 호날두. 알나스르 SNS 캡처

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‘득점 기계’ 크리스티아누 호날두(41·알나스르)가 통산 968호 골을 터트리며 전대미문의 기록인 개인 1000득점까지 32골을 남겨뒀다.알나스르는 12일(한국시간) 사우디아라비아 나지란의 프린스 하슬루 빈 압둘아지즈 스포츠시티 스타디움에서 열린 알오크우드와의 2025~26 사우디 프로리그 28라운드 원정에서 호날두와 주앙 펠릭스의 연속골을 앞세워 2-0으로 이겼다.지난 1월 18일 알샤바브와 16라운드에서 3-2 승리를 거둔 알나스르는 연기된 10라운드 경기를 포함해 이후 14연승을 거두며 팀 창단 이후 최다 연승 기록을 갈아치웠다. 알나스르는 승점 73을 기록하며 시즌 종료까지 6경기를 남긴 상황에서 2위 알힐랄(승점 68)과 승점 차를 5로 벌려 2019~20시즌 우승 이후 6시즌 만의 챔피언 복귀를 눈앞에 뒀다.호날두는 전반 15분 페널티지역 오른쪽 부근에서 나와프 부와슬이 찔러준 패스를 받아 골 지역 오른쪽으로 쇄도하며 오른발 슈팅으로 상대 골망을 갈랐다. 이번 시즌 그의 24호 골이다.알나스르는 후반 2분 킹슬리 코만의 헤더가 오른쪽 골대를 맞고 나오자 펠릭스가 골대 정면에서 오른발로 밀어 넣어 승부에 쐐기를 박았다.