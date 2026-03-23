축구대표팀 미드필더 기둥 이재성, 마인츠서 81분 소화하며 팀 2연승 견인

이미지 확대 독일 프로축구 분데스리가 마인츠.신화 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 독일 프로축구 분데스리가 마인츠.신화 연합뉴스

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축구국가대표팀에서 미드필더로 중요한 역할을 하는 독일 프로축구 분데스리가 마인츠의 이재성이 대표팀 소집 전 마지막 경기에서 81분을 소화하며 팀의 2연승을 견인했다.이재성은 22일(한국시간) 독일 마인츠의 MEWA 아레나에서 열린 2025~26 분데스리가 27라운드 프랑크푸르트와의 경기에서 중앙 미드필더로 선발 출전해 81분간 그라운드를 누비며 팀의 2-1 승리에 기여했다.이재성은 슈팅을 기록하지 못했지만 동료에게 2차례 득점 기회를 제공하는 등 이타적인 플레이로 힘을 보탰다.전반 6분 만에 셰랄도 베커의 전진 패스를 받은 파울 네벨이 선제골을 터뜨리며 앞서나간 마인츠는 그렇지만 전반 20분 나다니엘 브라운에게 동점골을 허용했다.헛심 공방을 펼치며 무승부로 끝날거 같았던 경기는 후반 44분 네벨이 넬슨 바이퍼의 헤더가 수비수에 막혀 흐르자 쇄도하면서 밀어넣어 결승점을 뽑았다.극적으로 2연승을 거둔 마인츠는 7승 9무 11패(승점 30)가 되면서 강등권인 16위 장크트파울리(승점 24)와 승점 차를 6으로 벌렸다.