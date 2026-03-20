오현규 ‘선제골’ 베식타시, 카슴파샤 꺾고 2연승

이미지 확대 오현규. 베식타시 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 오현규. 베식타시 인스타그램 캡처

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베식타시의 오현규가 3경기 만에 득점포를 재가동했다. 홍명보호의 이달 A매치 2연전 소집을 앞두고 스트라이커로서 눈도장도 제대로 찍었다.베식타시는 20일(한국시간) 튀르키예 이스탄불의 보다폰 파크에서 열린 카슴파샤와 2025~26 튀르키예 쉬페르리그 27라운드 홈 경기에서 오현규의 선제골을 앞세워 2-1로 승리했다. 2연승을 달린 팀은 승점 52로 정규리그 4위에 올랐다.이날 원톱 스트라이커로 선발 출전한 오현규는 전반 11분 왼쪽 측면에서 쾨크치가 투입한 크로스를 페널티지역 정면에서 볼의 방향을 살짝 바꾸는 재치 있는 오른발 발리 슈팅으로 골망을 갈랐다. 지난 6일 차이쿠르 리제스포르와의 경기에서 득점에 성공한 이후 3경기 만이다.베식타시는 전반 추가시간 쾨크치의 추가 골로 앞서가다 후반 12분 페널티킥을 내줘 쫓겼지만, 추가 실점을 막아내며 1골 차 승리를 거뒀다.오현규는 이번 시즌 베식타시에서 5골(정규리그 4골·컵대회 1골)째를 기록했다. 지난 2월 합류 전 소속팀인 헹크(벨기에)에서 뽑아냈던 10골을 합치면 이번 시즌에만 15골을 따냈다.