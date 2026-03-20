FIFA “여자축구대회 코치진 여전히 남성”…‘여자 코칭스태프’ 도입 의무화

이미지 확대 FIFA 홈페이지 캡처. 닫기 이미지 확대 보기 FIFA 홈페이지 캡처.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국제축구연맹(FIFA) 주관 여자 축구대회에 참가하는 모든 팀은 최소 1명의 여성 감독 또는 수석 코치를 포함해야 한다.FIFA는 20일(한국시간) 홈페이지를 통해 “모든 FIFA 주관 여자 대회에 참가하는 팀은 최소 1명의 여자 감독 또는 여자 수석 코치를 둬야 한다. 의무팀도 최소 1명의 여성을 포함해야 하고, 벤치에 앉는 팀 임원도 최소 2명의 여성을 포함해야 한다”고 밝혔다. 그러면서 “이번 규정은 모든 연령대의 클럽과 국가대표팀 대회에 적용된다”고 덧붙였다.이에 따라 우선 오는 9월 폴란드에서 열리는 2026 FIFA U-20 여자월드컵을 시작으로 10월 2026 FIFA U-17 여자 월드컵, 2026 FIFA 여자 챔피언스컵에도 새로운 규정이 적용된다.FIFA는 이번 규정 도입과 관련해 “전 세계적으로 여자 축구가 크게 성장했지만, 코치진은 여전히 남성들이 차지하고 있다”고 지적했다.그러면서 이번 규정에 대해 “코치 교육 및 전문성 개발에 대한 지속적인 투자를 통해 여성이 주도적인 역할을 맡을 수 있도록 유도하는 FIFA의 장기 전략 가운데 하나”라고 설명했다.