이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
손흥민 2도움 펄펄… LA FC 완승 견인
손흥민(로스앤젤레스 FC)이 1일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴의 셸 에너지 스타디움에서 열린 휴스턴 다이너모FC와의 미국 메이저리그사커(MLS) 2026시즌 2라운드 원정 경기에서 상대 골문을 향해 질주하고 있다. 손흥민은 이날 도움 2개를 기록하며 팀의 2-0 승리를 견인했다.
휴스턴 AFP 연합뉴스
휴스턴 AFP 연합뉴스
손흥민(로스앤젤레스 FC)이 1일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴의 셸 에너지 스타디움에서 열린 휴스턴 다이너모FC와의 미국 메이저리그사커(MLS) 2026시즌 2라운드 원정 경기에서 상대 골문을 향해 질주하고 있다. 손흥민은 이날 도움 2개를 기록하며 팀의 2-0 승리를 견인했다.
휴스턴 AFP 연합뉴스
2026-03-02 B6면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
손흥민이 휴스턴전에서 기록한 개인기록은?