손흥민 2도움 펄펄… LA FC 완승 견인

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

손흥민 2도움 펄펄… LA FC 완승 견인

입력 2026-03-02 00:56
수정 2026-03-02 00:56
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
손흥민 2도움 펄펄… LA FC 완승 견인
손흥민 2도움 펄펄… LA FC 완승 견인 손흥민(로스앤젤레스 FC)이 1일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴의 셸 에너지 스타디움에서 열린 휴스턴 다이너모FC와의 미국 메이저리그사커(MLS) 2026시즌 2라운드 원정 경기에서 상대 골문을 향해 질주하고 있다. 손흥민은 이날 도움 2개를 기록하며 팀의 2-0 승리를 견인했다.
휴스턴 AFP 연합뉴스


손흥민(로스앤젤레스 FC)이 1일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴의 셸 에너지 스타디움에서 열린 휴스턴 다이너모FC와의 미국 메이저리그사커(MLS) 2026시즌 2라운드 원정 경기에서 상대 골문을 향해 질주하고 있다. 손흥민은 이날 도움 2개를 기록하며 팀의 2-0 승리를 견인했다.

휴스턴 AFP 연합뉴스

2026-03-02 B6면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
손흥민이 휴스턴전에서 기록한 개인기록은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로