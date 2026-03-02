닫기 이미지 확대 보기

손흥민 2도움 펄펄… LA FC 완승 견인

손흥민(로스앤젤레스 FC)이 1일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴의 셸 에너지 스타디움에서 열린 휴스턴 다이너모FC와의 미국 메이저리그사커(MLS) 2026시즌 2라운드 원정 경기에서 상대 골문을 향해 질주하고 있다. 손흥민은 이날 도움 2개를 기록하며 팀의 2-0 승리를 견인했다.

휴스턴 AFP 연합뉴스