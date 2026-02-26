‘5만명 어촌’ 보되의 기적… 109년 만에 첫 UCL 16강행

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
‘5만명 어촌’ 보되의 기적… 109년 만에 첫 UCL 16강행

박성국 기자
입력 2026-02-26 01:16
보되/글림트, 거함 인터 밀란 격침
1·2차전 연달아 멀티골 저력 과시

노르웨이 프로축구 구단 보되/글림트 선수들이 25일(한국시간) 이탈리아 밀라노 산시로 경기장에서 열린 2025~26 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 플레이오프(PO) 2차전에서 인터 밀란을 2-1로 꺾고 창단 109년 만의 첫 UCL 16강 진출을 기뻐하고 있다. 밀라노 AP 연합뉴스
노르웨이 프로축구 구단 보되/글림트 선수들이 25일(한국시간) 이탈리아 밀라노 산시로 경기장에서 열린 2025~26 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 플레이오프(PO) 2차전에서 인터 밀란을 2-1로 꺾고 창단 109년 만의 첫 UCL 16강 진출을 기뻐하고 있다.
밀라노 AP 연합뉴스


전체 인구가 5만명에 불과한 노르웨이 작은 어촌을 연고로 한 프로축구 구단 보되/글림트가 이탈리아 축구의 자존심 인터 밀란까지 격침하며 유럽대항전 16강에 진출했다. 1916년 9월 창단 이래 109년 만에 이룬 기적이다.

보되/글림트는 25일(한국시간) 이탈리아 밀라노 산시로에서 열린 인터 밀란과 2025~26 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 녹아웃 라운드 플레이오프(PO) 2차전 원정에서 2-1로 이겼다. 지난 19일 1차전 안방경기에서 3-1 승리를 거뒀던 보되/글림트는 1, 2차전 합계 5-2로 인터 밀란을 누르고 16강 진출권을 거머쥐었다.

보되/글림트가 공개한 2023~24시즌 회계기준 매출은 3억 3800만 크로네(약 510억원) 규모로 같은 기간 인터 밀란(4억 7300만 유로·약 8046억원)의 ‘16분의 1’ 수준에 불과하다. 하지만 보되/글림트는 이날 2차전에서 볼점유율 36뉴-64뉴, 슈팅 수 7-30으로 밀리면서도 유효 슈팅에선 5-7로 선전했고 1, 2차전 모두 초호화 구단을 상대로 멀티골을 넣는 저력을 과시했다.

앞서 보되/글림트는 UCL 리그 페이즈 6차전에서 독일의 강호 보루시아 도르트문트와 2-2 무승부를 시작으로 7차전에서 맨체스터 시티(잉글랜드)를 3-1로 꺾었고, 8차전 최종전에선 아틀레티코 마드리드(스페인)까지 2-1로 누르고 PO에 진출했다.

전반을 0-0으로 마친 보되/글림트는 후반 13분 옌스 페테르 하우게의 선제골 이후 후반 27분 호콘 에비엔의 추가골로 승기를 잡았다. 인터 밀란은 후반 31분 알레산드로 바스토니가 추격골을 터뜨렸지만, 승부를 뒤집기에는 역부족이었다.



16강 조 추첨은 오는 27일 열린다. 보되/글림트는 맨시티나 스포르팅(포르투갈)과 만날 예정이다.
박성국 기자
2026-02-26 B6면
위로