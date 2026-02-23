‘원더골’ 오현규, 베식타시 이적 3경기 연속골 구단 새 역사

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
오른발로 슈팅하는 오현규. 오현규 인스타그램 캡처
축구 국가대표 공격수 오현규(25)가 튀르키예 프로축구 베식타시 이적과 동시에 3경기 연속골을 터트려 구단 역사를 새로 썼다.
오현규는 23일(한국시간) 튀르키예 이스탄불의 튀프라쉬 스타디움에서 열린 괴즈테페와의 2025~26 쉬페르리그 23라운드 홈 경기에서 후반 29분 대포알 같은 골을 터트려 베식타시의 4-0 완승에 힘을 보탰다. 지난 겨울 이적시장에서 벨기에 헹크를 떠나 베식타시에 입단한 오현규는 구단 역사상 최초로 이적 후 3경기 연속 골(3골 1도움)을 터트린 선수로 이름을 올렸다.
데뷔전이던 지난 9일 알라니아스포르와 홈 경기(2-2 무승부)에서 그림 같은 오버헤드킥으로 데뷔골을 넣으며 팬들에게 강렬한 인상을 선사한 오현규는 16일 바샥셰히르와의 원정 경기(3-2 승)에서는 1골 1도움을 올리며 베식타시의 역전승을 견인했다.
이적 후 세 번째 경기였던 이날 괴즈페테전에서도 절정의 골 감각을 과시했다. 오현규는 이날 최전방 공격수로 선발 출전해 풀타임을 뛰었다.
베식타시는 경기 시작 9분 만에 오르쿤 쾨크취의 코너킥에 이은 윌프레드 은디디의 헤더 골로 앞서 나갔다. 전반 36분에는 아미르 무리요가 골 지역 오른쪽에서 오른발로 추가 득점을 올렸고, 후반 14분 주니오르 올라이탕의 골로 더 달아났다.
오현규는 후반 29분 승부에 쐐기를 박았다. 오른쪽 측면에서 바츨라프 체르니의 패스를 이어받은 그는 페널티지역 안 오른쪽 모서리까지 몰고 간 뒤 상대 수비수를 앞에 두고 강력한 오른발 슈팅으로 득점에 성공했다. 오현규의 발끝을 떠난 공은 상대 골키퍼가 미처 반응할 틈도 없을 정도로 강력하고, 빠르게 골문 왼쪽 상단에 꽂혔다.
오현규는 득점 직후 홈 팬들 쪽으로 달려간 뒤 손가락 세 개를 차례로 펴 보이며 3경기 연속 골을 자축했다.
오현규가 득점한 세 경기에서 2승 1무를 기록한 베식타시는 승점 43(12승 7무 4패)을 기록해 괴즈테페(승점 41·11승 8무 4패)를 제치고 18개 팀 중 4위로 도약했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
오현규가 베식타시에서 세운 구단 역사상 기록은?