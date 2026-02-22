손흥민, ‘손메대전’서 승리…MLS 개막전 최다관중 지켜보는 가운데 1도움 기록하며 팀 승리 이끌어

이미지 확대 손흥민과 리오넬 메시.AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 손흥민과 리오넬 메시.AFP 연합뉴스

미국 프로축구 로스앤젤레스FC의 손흥민이 8년 만에 이뤄진 ‘축구의 신’ 리오넬 메시(인터 마이애미)와의 대결에서 시즌 첫 도움을 기록하며 팀 승리를 이끌었다.손흥민은 22일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA의 LA 메모리얼 콜로세움에서 열린 2026 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 개막전에서 선발로 출전해 후반 43분 나단 오르다스와 교체될 때까지 뛰면서 도움 한 개를 기록하는 등 팀의 3-0 승리에 기여했다.지난 18일 온두라스 산페드로술라의 프란시스코 모라산 스타디움에서 열린 레알 에스파냐(온두라스)와의 2026시즌 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 1라운드 1차전 원정 경기에서 1골 3도움을 기록했던 손흥민은 이날 MLS 개막전에서도 도움을 기록하며 공식 2경기에서 연속 공격포인트를 작성했다.MLS를 대표하는 두 선수의 맞대결은 이번이 세 번째로 8년 전인 2018~19시즌 토트넘(잉글랜드)과 바르셀로나(스페인) 소속으로 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 조별리그 홈 앤드 어웨이에서 두 번 만났었다. 당시에는 메시가 이끄는 바르셀로나가 손흥민의 토트넘에 1승1무로 판정승을 거뒀다. 하지만 이번 승리로 두 사람의 대결은 1승1무1패로 균형을 맞추게 됐다.이후 이뤄지지 않았던 두 선수의 맞대결은 손흥민이 MLS에 진출한 뒤 처음 열리는 것으로 MLS 사무국은 두 사람의 인기를 감안해 LAFC의 홈구장인 BMO 스타디움이 아닌 LA 메모리얼 콜리세움으로 장소까지 변경했다. 이는 2만2000석인 BMO 스타디움 대신 7만7000명을 수용하기 위해서였다. 이를 반영하듯 이날 MLS 개막전 최다관중인 7만5673명이 지켜보는 가운데 손흥민은 메시와의 대결에서 한발 앞서나갔다.4-3-3 포메이션의 최전방 원톱으로 나선 손흥민은 단짝 데니스 부앙가와 함께 인터 마이애미의 수비진을 괴롭혔다. 활발한 움직임을 보이던 손흥민은 전반 38분 역습 상황에서 상대 페널티박스 앞쪽에서 박스 안으로 침투하는 다비드 마르티네스에게 볼은 연결했고 마르티네스가 왼발 감아차기를 성공하며 선제골을 넣었다.상승세를 탄 LAFC는 후반들어서도 공격의 고삐를 죄었고 후반 28분 손흥민이 후방에서 넘어온 공을 마티유 초니에르에게 전달한 뒤 티모시 틸만을 거쳐 데니스 부앙가가 추가골로 연결했다.패색이 짙어지자 인터 마이애미는 후반 39분 루이스 수아레스를 투입하며 반격을 노렸지만 LAFC는 오히려 후반 49분 부앙가의 패스를 받은 오르다스가 쐐기골을 넣으며 마이애미의 백기를 받아냈다.