미쳤다! 조규성·이한범 뛰었더니 구단 첫 역사…미트윌란 클럽대항전 16강 직행

디나모 자그레브 상대 2-0으로 승리해

조규성 풀타임·이한범 교체 출전 활약

오현규·설영우·양현준 PO진출해 도전

이미지 확대 조규성(왼쪽)이 30일(한국시간) 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 2025~26 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 리그 페이즈 마지막 8차전 미트윌란과 디나모 자그레브와의 경기에서 공중볼을 다투고 있다. 2026.1.30 헤르닝 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 조규성(왼쪽)이 30일(한국시간) 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 2025~26 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 리그 페이즈 마지막 8차전 미트윌란과 디나모 자그레브와의 경기에서 공중볼을 다투고 있다. 2026.1.30 헤르닝 로이터 연합뉴스

이미지 확대 미트윌란 선수들이 30일(한국시간) 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 2025~26 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 리그 페이즈 마지막 8차전 디나모 자그레브전에 승리한 후 기뻐하고 있다. 2026.1.30 헤르닝 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미트윌란 선수들이 30일(한국시간) 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 2025~26 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 리그 페이즈 마지막 8차전 디나모 자그레브전에 승리한 후 기뻐하고 있다. 2026.1.30 헤르닝 로이터 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

조규성과 이한범이 활약하는 덴마크 프로축구 미트윌란이 구단 역사상 처음으로 유럽 클럽대항전 16강 진출에 성공했다.미트윌란은 30일 오전(한국시간) 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 2025~26 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 리그 페이즈 마지막 8차전 홈 경기에서 디나모 자그레브(크로아티아)에 2-0으로 이겼다. 이 승리로 미트윌란은 승점 19(6승 1무 1패)가 됐고 승점 21(7승 1패)을 수확한 올랭피크 리옹(프랑스), 애스턴 빌라(잉글랜드)에 이은 3위로 16강 직행 티켓을 손에 넣었다.챔피언스리그(UCL)에 이은 UEFA 클럽대항전의 2부 리그 격 대회인 유로파리그(UEL)는 UCL처럼 36개 팀이 총 8개 팀과 한 번씩 맞대결해 1∼8위는 16강 토너먼트에 직행한다. 9∼24위는 플레이오프(PO)를 통해 16강에 추가 합류하는 방식으로 치러진다. 지난해 손흥민이 토트넘에서 무관의 한을 풀었던 대회이기도 하다. 미트윌란이 UEL은 물론 유럽 클럽대항전에서 16강에 오른 것은 처음이다.조규성은 이날 선발 출전해 풀타임을 뛰며 승리에 힘을 보탰다. 아까운 장면도 나왔다. 후반 4분 다리오 오소리오가 오른쪽에서 올린 크로스를 골 지역 왼쪽에서 이어받은 아랄 심시르가 골문을 향해 오른발로 차올리자 상대 수비가 백헤딩으로 걷어냈고 문전에 있던 조규성이 머리로 받아 넣었다. 처음에는 조규성의 득점으로 표기됐으나 이후 심시르의 크로스가 이미 골라인을 넘어간 상태에서 수비가 걷어낸 것으로 확인돼 득점은 심시르의 것으로 정정됐다.미트윌란은 후반 29분 쐐기를 박았다. 역습 상황에서 발데마르 안드레아센이 중앙선 부근에서 상대 수비 뒤 공간으로 찔러준 공을 빅토르 박 옌센이 페널티지역 안까지 몰고 가 왼발슛으로 마무리해 2-0을 만들었다. 이한범은 팀이 2-0으로 앞선 후반 34분 중앙수비수 마르틴 에를리치와 교체로 투입돼 상대 공격을 막아냈고 그라운드에서 동료들과 함께 16강 진출의 기쁨을 누렸다.한국인 선수가 소속된 팀 중에 16강에 직행한 것은 현재까지 미트윌란이 유일하다. 오현규의 헹크(벨기에)는 9위, 설영우의 츠르베나 즈베즈다(세르비아)는 15위, 양현준의 셀틱(스코틀랜드)은 21위로 PO에 진출해 16강에 도전한다.헹크는 말뫼(스웨덴)와 홈 경기에서 2-1로 역전승했으나 승점이 16(5승 1무 2패)으로 같은 8위 AS로마(이탈리아)에 골 득실에서 세 골이 뒤져 아쉽게 16강 직행에는 실패했다. 즈베즈다는 셀타 비고(스페인)와 홈 경기에서 1-1로 비겨 승점 14(4승 2무 2패)로 16강 PO 출전을 확정했다. 셀틱은 위트레흐트(네덜란드)를 안방으로 불러들여 4-2로 누르고 승점 11(3승 2무 3패)로 PO에 합류했다.PO는 현지시간으로 2월 19일과 26일 홈 앤드 어웨이로 치러지며 대진 추첨은 30일 진행된다.