‘골키퍼 헤더골’ 벤피카, 레알 마드리드 격침

‘골키퍼 헤더골’ 벤피카, 레알 마드리드 격침

입력 2026-01-30 01:13
수정 2026-01-30 01:13
‘골키퍼 헤더골’ 벤피카, 레알 마드리드 격침
‘골키퍼 헤더골’ 벤피카, 레알 마드리드 격침 포르투갈 프로축구 벤피카의 골키퍼 아나톨리 트루빈(왼쪽 두번째)이 29일(한국시간) 포르투갈 리스본에서 열린 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 레알 마드리드와의 경기에서 슛을 시도하고 있다. 후반 추가시간 터진 트루빈의 골로 벤피카는 마드리드에 4-2로 승리했다. 벤피카는 골득실차로 챔피언스리그 플레이오프 진출권을 확보했다.
포르투갈 프로축구 벤피카의 골키퍼 아나톨리 트루빈(왼쪽 두번째)이 29일(한국시간) 포르투갈 리스본에서 열린 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 레알 마드리드와의 경기에서 슛을 시도하고 있다. 후반 추가시간 터진 트루빈의 골로 벤피카는 마드리드에 4-2로 승리했다. 벤피카는 골득실차로 챔피언스리그 플레이오프 진출권을 확보했다.

리스본 EPA 연합뉴스

2026-01-30 B6면
