‘오·규·범’ 유로파리그 16강 뚫어라

코리안리거 오늘 유럽 대항전 도전

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

이미지 확대 조규성(미트윌란) 닫기 이미지 확대 보기 조규성(미트윌란)

2026-01-30 B6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

오현규를 비롯해 조규성과 황인범, 양현준 등 유럽 무대를 누비는 한국 선수들이 일제히 유럽 대항전 도전에 나선다.이들은 30일(한국시간) 유럽 전역에서 동시에 펼쳐지는 유럽축구연맹(UEFA) 2025~26시즌 유로파리그(UEL) 리그 페이즈 8차전에 출전해 16강 진출을 노린다. 리그 페이즈 1위부터 8위는 16강 토너먼트에 직행하고 9위부터 24위까지는 별도의 플레이오프(PO)를 치러 남은 8자리를 놓고 경쟁한다.최근 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 풀럼 이적설이 나올 정도로 벨기에 프로축구 KRC 헹크에서 맹활약을 이어가는 오현규는 말뫼(스웨덴)와의 홈경기에 나선다. 헹크는 리그 페이즈 10위(승점 13, 4승 1무 2패)로 PO 진출은 확정했지만 토너먼트 직행 마지노선인 8위 레알 베티스(스페인·승점 14)와 승점 차가 얼마 나지 않아 16강 직행을 위해 승리가 반드시 필요하다. 예선을 포함해 이번 시즌 UEL에서 9경기 4골을 터트린 오현규는 상대팀인 말뫼가 1무 6패(승점 1)로 일찌감치 탈락이 확정돼 득점도 쉽게 할 가능성이 있다.덴마크 프로축구 미트윌란에서 활약 중인 공격수 조규성과 수비수 이한범은 크로아티아 강호 디나모 자그레브와의 홈경기에 나선다. 이번 시즌 UEL 6경기에 나서 1골1도움을 기록 중인 조규성은 토너먼트 직행을 확정하는 활약이 필요하다. 특히 디나모가 10위(승점 10)로 16강 직행이 무산됐지만 PO 진출을 위해 승점이 필요한 상황이라 치열한 경기가 펼쳐질 것으로 전망된다.네덜란드 폐예노르트에서 활약하는 황인범은 레알 베티스(스페인)와의 원정 경기에 나선다. 이번 시즌 UEL 3경기를 소화한 황인범은 부상으로 한동안 그라운드를 떠나있었지난 지난 23일 슈투름 그라츠(오스트리아)전에 복귀해 팀 승리에 큰 공을 세웠다. 황인범은 지난 26일 헤라클레스 알멜로와의 정규리그 경기에서도 시즌 첫 ‘멀티 도움’을 기록하며 상승세를 타고 있다.최근 한 달 사이 세 골을 몰아치며 절정의 기량을 과시하고 있는 스코틀랜드 프로축구 셀틱의 양현준은 우트레흐트(네덜란드)와의 홈경기에서 골 사냥에 나선다. 축구 대표팀의 새로운 공격 카드로 급부상하고 있는 그는 정규리그에서 4골 1도움을 기록하고 있다. 양현준은 스코틀랜드 리그컵과 유로파리그에서 터뜨린 1골씩을 더해 이번 시즌 공식전 6골을 넣었다. 셀틱은 승리하면 자력으로 PO행을 확정할 수 있다.측면 수비수 설영우가 소속된 즈베즈다(세르비아)는 현재 11위인데 14위 셀타 비고(스페인)와 격돌한다. 설영우는 이번 시즌 UEL 모든 경기에 나서 1도움을 기록하고 있다.