이강인 속한 PSG, 이번에는 바르사 출신 18세 유망주 영입

국가대표 미드필더 이강인이 속한 프랑스 파리 생제르맹(PSG)이 스페인 FC바르셀로나에서 기대를 한몸에 받았던 기대주 드로 페르난데스를 영입했다. 페르난데스의 합류로 이강인이 속한 2선 공격진 주전 경쟁은 더 뜨거워질 거로 보인다.PSG는 27일(한국시간) 페르난데스와 2030년 6월 30일까지 4년 계약을 맺었다고 밝혔다. PSG는 페르난데스 영입을 위해 이적료 800만유로(약 140억원)를 지불한 것으로 알려졌다.스페인과 필리핀 혼혈로 ‘드로’로 불리는 페르난데스는 리오넬 메시(인터 마이애미), 사비 에르난데스(은퇴), 라민 야말(바르셀로나) 등이 거친 바르셀로나의 유소년 시스템 라마시아 출신으로 유망주로 촉망받았다. 바르셀로나 1군에서 5경기에 출전한 경험이 있는 그는 지난해 8월에는 대구에서 열린 대구FC와 프리시즌 연습경기에도 출전해 빼어난 개인기를 선보이기도 했다.페르난데스의 영입은 이강인 입장에서 반갑지 않다. PSG는 지난 시즌부터 유망주에게 많은 출전 기회를 주면서 선수 육성에 적극적으로 나서고 있다. 이강인은 올 시즌 팀 내 입지를 넓히다 최근 허벅지 부상을 당하며 전열에서 이탈한 상황이다.PSG는 “페르난데스 영입은 젊은 인재 육성에 집중하는 구단의 전략에 완벽히 부합한다”고 평가했다. 페르난데스는 “세계적인 구단 PSG에 합류해 매우 자랑스럽다”면서 “PSG는 어릴 때부터 지켜본 빅 클럽이다. PSG를 위해 모든 것을 쏟아붓겠다”고 말했다.