'유럽파' 황인범·정우영, 나란히 골맛

방금 들어온 뉴스

‘유럽파’ 황인범·정우영, 나란히 골맛

입력 2026-01-20 00:00
수정 2026-01-20 00:00
이미지 확대
‘유럽파’ 황인범 골맛
‘유럽파’ 황인범 골맛 네덜란드 프로축구 에레디비시에서 뛰는 황인범(페예노르트)이 19일(한국시간) 로테르담 스타디온 페예노르트에서 열린 안방경기에서 스파르타 로테르담 선수와 볼 경합을 하고 있다. 황인범은 팀이 0-2로 끌려가던 후반 19분 추격의 발판을 마련하는 시즌 첫 골을 터트렸다. 팀은 3-4로 패했다.
로테르담 EPA 연합뉴스


이미지 확대
‘유럽파’ 정우영 골맛
‘유럽파’ 정우영 골맛 독일 프로축구 분데스리가에서 활약하는 정우영(우니온 베를린)이 19일(현지시간) 슈투트가르트 MHP아레나에서 열린 슈투트가르트 원정 경기에서 1-1이 되는 동점골을 넣은 뒤 동료 선수들의 축하를 받고 있는 모습. 이 경기는 1-1 무승부로 끝났다.
슈투트가르트 AFP 연합뉴스


네덜란드 프로축구 에레디비시에서 뛰는 황인범(페예노르트)이 19일(한국시간) 로테르담 스타디온 페예노르트에서 열린 안방경기에서 스파르타 로테르담 선수와 볼 경합을 하고 있다. 황인범은 팀이 0-2로 끌려가던 후반 19분 추격의 발판을 마련하는 시즌 첫 골을 터트렸다. 팀은 3-4로 패했다(위 사진). 아래 사진은 독일 프로축구 분데스리가에서 활약하는 정우영(우니온 베를린)이 이날 슈투트가르트 MHP아레나에서 열린 슈투트가르트 원정 경기에서 1-1이 되는 동점골을 넣은 뒤 동료 선수들의 축하를 받고 있는 모습. 이 경기는 1-1 무승부로 끝났다.

로테르담·슈투트가르트 EPA·AFP 연합뉴스

2026-01-20 B7면
2026-01-20 B7면
