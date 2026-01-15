이게 진짜 ‘레알’?…‘음바페 항명’ 논란 이어 2부팀에도 진 마드리드

이미지 확대 14일 스페인 알바세테에서 열린 알바세테와 레알 마드리드의 경기에서 알바세테가 두 번째 골을 넣은 뒤 레알 마드리드 선수들(파란색 유니폼)이 낙담한 표정을 짓고 있다. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 14일 스페인 알바세테에서 열린 알바세테와 레알 마드리드의 경기에서 알바세테가 두 번째 골을 넣은 뒤 레알 마드리드 선수들(파란색 유니폼)이 낙담한 표정을 짓고 있다. AP 연합뉴스

스페인 프로축구 명문 레알 마드리드가 사령탑 교체 후 치른 첫 경기에서 2부 리그 하위권 팀에 충격적인 패배를 당했다.레알 마드리드는 15일 오전(한국시간) 스페인 알바세테의 에스타디오 카를로스 벨몬테에서 열린 2025~26 스페인 국왕컵(코파 델 레이) 16강 원정 경기에서 알바세테에 2-3으로 무릎을 꿇었다. 알바세테는 올 시즌 스페인 2부 리그에서 22개 중 17위 팀이다.이번 경기는 지난 12일 스페인 슈퍼컵 결승에서 맞수 바르셀로나에 2-3으로 패하자 구단이 이튿날 사비 알론소 감독을 경질한 뒤 치른 첫 경기다. 구단은 스페인 국가대표 수비수 출신 알바로 아르벨로아 레알 마드리드 2군 감독을 새 사령탑으로 선임했다.아르벨로아 감독은 17일 치를 레반테와의 정규 리그(라리가) 홈 경기를 대비해 이날 주축 선수인 킬리안 음바페, 호드리구, 티보 쿠르투아, 주드 벨링엄 등을 아예 명단에서 빼고 경기에 나섰다.레알 마드리드는 전반 경기를 주도하다가 42분 코너킥 상황에서 하비 비야르에게 헤딩 선제골을 허용했다. 이어 추가시간 프랑코 마스탄투오노가 골을 넣어 1-1로 전반을 마쳤다.후반에도 레알 마드리드는 공세를 이어갔지만 후반 37분 헤프테 베탕코르에게 일격을 당했다. 추가시간이 흐르던 후반 46분 코너킥에 이은 곤살로 가르시아의 헤딩골로 재차 동점을 만들었지만, 3분 뒤 알바세테의 베탕코르에게 덜미를 잡혀 침몰했다.