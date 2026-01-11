“우리 사위 대박!” 정우영 첫 골에 이광기 활짝…코리안 더비는 무승부로

베를린 vs 마인츠 맞대결서 2-2 무승부

독일 프로축구 분데스리가 무대에서 펼쳐진 ‘코리안 더비’에서 정우영(우니온 베를린)과 이재성(마인츠)이 모두 공격포인트를 올렸다. 배우 이광기는 사위 정우영의 경기를 직관한 후기를 소셜미디어(SNS)에 남기며 사위 자랑에 앞장섰다.베를린과 마인츠는 10일(한국시간) 독일 베를린 슈타디온 안 데어 알텐 푀르스테라이에서 열린 2025~26 분데스리가 16라운드 맞대결에서 2-2로 비겼다.선발 출전한 이재성은 전반 30분 하프라인 인근에서 수비진을 단번에 무너뜨리는 패스로 팀의 선제골을 도왔다. 나딤 아미리가 이재성의 패스를 받아 왼발 발리슛으로 마무리하면서 이재성의 이번 시즌 리그 첫 도움이 완성됐고 마인츠도 1-0으로 앞서 나갔다. 리그 기록은 2골 1도움. 유럽축구연맹(UEFA) 콘퍼런스리그 2골 2도움까지 포함하면 이재성의 이번 시즌 공격포인트는 7개(4골 3도움)다.마인츠는 후반 24분 베네딕트 홀러바흐의 추가 골로 앞서 나갔다. 이재성이 상대 왼쪽 측면에서 공을 패스했고 니콜라스 페라트슈니히가 페널티지역 왼쪽으로 파고들면서 이어받아 골문 앞으로 연결한 것을 홀러바흐가 오른발로 공을 차 골망을 흔들었다.마인츠가 2-0으로 앞서며 완패 위기에 놓인 베를린은 후반 26분 올리버 버크와 야닉 하버러를 빼고 정우영과 크리스토퍼 트리멜을 투입하는 승부수를 띄웠다. 정우영은 곧바로 팀의 기대에 부응했다. 후반 32분 데리크 쾬이 페널티지역 왼쪽에서 올린 크로스를 골문 왼쪽에서 몸을 던지면서 머리로 골을 만들었다. 자신의 리그 첫 골이자, 독일축구협회컵(DFB 포칼)을 더하면 공식전 2호 득점이었다.정우영의 득점으로 추격을 시작한 베를린은 후반 41분 프리킥에 이은 다닐료 두키가 머리로 시도한 골이 크로스바를 맞고 나오자 마린 류비치치가 재차 머리로 받아 넣으면서 승부를 원점으로 돌렸다.이후 두 팀은 추가 득점 없이 승점 1씩 나눠 가졌다. 베를린은 6승4무6패 승점 22로 9위, 마인츠는 1승6무9패 승점 9점으로 리그 최하위인 18위다.지난해 결혼한 정우영은 장인어른인 배우 이광기 앞에서 첫 골을 신고해 기쁨을 두 배로 누렸다. 정우영은 지난해 6월 이광기의 장녀와 결혼했다. 이날 경기에 앞서 정우영이 공항에 장인 어른을 마중 나와 화제가 되기도 했다.이광기는 직관 중 찍은 사진을 올리며 “우리 사위 최고! 대박 멋지다”라며 “내가 계속 직관해야 하나”라고 남겼다. 이어 “오늘 경기 보신 모든 분들 2026년 모두 최고의 해가 되세요”라고 새해 인사도 덧붙였다.