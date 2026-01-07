메시 “은퇴 후 감독보단 구단주…내 팀에서 유망주 육성하고파”

방금 들어온 뉴스

메시 "은퇴 후 감독보단 구단주…내 팀에서 유망주 육성하고파"

박성국 기자
박성국 기자
입력 2026-01-07 16:40
수정 2026-01-07 16:40
‘축구의 신’ 리오넬 메시(39·인터 마이애미)가 은퇴 이후에는 현장 지도자가 아닌 구단주가 돼 유망주들을 육성하고 싶다는 포부를 밝혔다.

아르헨티나 국가대표 시절의 리오넬 메시. AFP 연합뉴스
아르헨티나 국가대표 시절의 리오넬 메시. AFP 연합뉴스


ESPN에 따르면 메시는 6일(현지시간) 아르헨티나 스트리밍 채널과 인터뷰에서 “나는 스스로를 감독으로 생각하지 않는다”고 말했다. 메시는 이어 “감독이 되는 것은 좋은 일이지만 나는 구단주가 되는 것을 더 선호한다”며 “나만의 구단을 만들어 바닥부터 시작해 성장시키고 싶다. 아이들에게 성장하고 중요한 무언가를 이뤄낼 기회를 주고 싶다”고 밝혔다.

메시는 지난해 10월 미국프로축구(MLS) 인터 마이애미와 계약을 2028년까지 연장해 앞으로 3년은 더 선수 생활을 이어갈 예정이지만, 이미 구단주로서 면모도 보이고 있다.

메시는 바르셀로나(스페인)와 인터 마이애미에서 오랫동안 함께 뛴 우루과이 공격수 루이스 수아레스의 주도로 지난해 창단한 우루과이 4부 리그 팀 ‘데포르티보 LSM’ 구단을 함께 운영하고 있다. LSM은 수아레스와 메시의 이름을 결합한 것으로, 이 구단은 현재 80명의 프로 선수와 3000여명의 회원을 보유하고 있다.

메시는 지난해에는 16세 이하 유소년 국제 대회인 메시컵을 출범시켜 미국 플로리다주 마이애미에서 세계 8개 아카데미 팀이 참가한 가운데 첫 대회를 개최하기도 했다.
박성국 기자
