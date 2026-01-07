‘김상식 매직’ 베트남, U-23 아시안컵서 요르단 2-0 격파

이미지 확대 베트남 축구대표팀을 이끄는 김상식 감독. AFP연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 베트남 축구대표팀을 이끄는 김상식 감독. AFP연합뉴스

김상식 감독이 이끄는 베트남 23세 이하(U-23) 축구대표팀이 중동의 강호 요르단을 격파하고 쾌조의 출발을 보였다.베트남은 지난 6일(한국시간) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠시티 홀 스타디움에서 열린 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 A조 1차전에서 요르단을 2-0으로 제압했다. 베트남은 키르기스스탄에 1-0 승리를 거둔 개최국 사우디아라비아와 나란히 1승씩 올려 A조 선두에 자리했다.경기 초반부터 과감한 장거리슛으로 요르단을 위협한 베트남은 전반 15분 코너킥 세트피스 기회에서 상대 핸드볼 반칙을 유도해 페널티킥을 얻어냈다. 응우옌딘박이 골대 구석으로 공을 꽂아 넣으며 선취 득점에 성공했다.이후 베트남은 밀도 높은 수비로 요르단의 공세를 효과적으로 막아내며 역습 기회를 노렸고, 전반 42분 세트피스 상황에서 쿠엇반캉이 올린 코너킥을 수비수 응우옌히에우민이 왼발로 마무리해 또 한 번 상대 골망을 갈랐다.2024년 5월 베트남 성인대표팀과 U-23 대표팀 지휘봉을 잡은 김상식 감독은 지난해 1월 열린 2024 동남아시아 축구선수권대회(미쓰비시컵)와 7월 아세안축구연맹(AFF) U-23 챔피언십에 이어 동남아시안(SEA) 게임까지 동남아 3개 메이저 대회를 연이어 제패하며 ‘쌀딩크’ 박항서 전 베트남 대표팀 감독에 이어 신화를 써가고 있다.베트남은 9일 키르기스스탄을 상대로 A조 2차전을 치른다.