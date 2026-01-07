‘홍명보호’ 공격수 양민혁, 강등권 포츠머스 떠나 1위 코번트리로 임대

이미지 확대 돌파 시도하는 양민혁 3일 서울월드컵경기장에서 열린 2025 쿠팡플레이 시리즈 토트넘 홋스퍼와 뉴캐슬 유나이티드의 경기. 토트넘 양민혁이 드리블 돌파를 시도하고 있다. 2025.8.3 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 돌파 시도하는 양민혁 3일 서울월드컵경기장에서 열린 2025 쿠팡플레이 시리즈 토트넘 홋스퍼와 뉴캐슬 유나이티드의 경기. 토트넘 양민혁이 드리블 돌파를 시도하고 있다. 2025.8.3 연합뉴스

축구 국가대표 공격수 양민혁(20)이 잉글랜드 챔피언십(2부) 1위 코번트리 시티로 또 한 번 둥지를 옮긴다.양민혁의 원소속 구단인 토트넘 홋스퍼는 7일(한국시간) 양민혁을 올 시즌 잔여기간 코번트리에 임대한다고 발표했다.챔피언십 21위로 강등권에 있는 포츠머스에서 올 시즌 전반기를 소화한 양민혁은 후반기는 1위 코번트리에서 보내게 됐다.양민혁은 지난해 1월 K리그1 강원FC를 떠나 토트넘으로 이적했지만, 1부 리그 그라운드에는 오르지 못하고 챔피언십 퀸스파크 레인저스로 임대됐다. 양민혁은 퀸스파크에서 첫 시즌을 보내며 14경기 2골 1도움을 기록했고, 2025~26시즌을 앞두고는 포츠머스로 옮겨 15경기 3골 1도움을 올렸다.코번트리 구단은 홈페이지에 양민혁의 A매치 기록과 2024년 K리그에서 12골을 넣고 영플레이어상을 받은 이력을 소개하며 그의 합류를 반겼다. 코번트리는 잉글랜드와 첼시의 ‘레전드’ 프랭크 램퍼드 감독이 이끌고 있다.양민혁은 “훌륭한 전통과 역사를 가진 코번트리에 합류하게 돼 매우 기쁘고 설렌다”면서 “감독님이 날 어떻게 활용할 계획인지, 내가 어떻게 적응하면 되는지 아주 명확하게 설명해줘서 이곳이 나에게 맞는 곳이라는 확신이 들었다”고 말했다.