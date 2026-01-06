이미지 확대
‘월드컵 상대’ 남아공, 아프리카컵 8강행 좌절
남아프리카공화국 축구대표팀 수비수 음베케젤리 음보카지가 5일(한국시간) 모로코 라바트에서 열린 카메룬과의 ‘2025 아프리카 네이션스컵’ 16강전에서 빗물에 젖은 공을 머리로 걷어내고 있다. 2026 북중미 월드컵에서 대한민국과 같은 조에 편성된 남아공은 카메룬에 1-2로 패하며 이번 대회를 마감했다.
라바트 AP 연합뉴스
2026-01-06 28면
