양민혁, 종료 직전 극장골… 포츠머스 ‘열광의 도가니’

양민혁(19·포츠머스)이 후반 추가시간 종료 직전 극적인 결승 골을 터트리며 승리를 이끌었다.포츠머스는 30일 (한국시간) 잉글랜드 포츠머스 프래턴 파크에서 열린 찰턴 애슬레틱과의 2025~26 챔피언십(2부) 24라운드 홈 경기에서 2-1로 이겼다. 두 팀 모두 득점 없이 진행되던 경기의 흐름은 후반 19분 양민혁이 교체 출전하면서 바뀌기 시작했다.포츠머스는 후반 24분 코너 쇼네시의 선제골로 기선을 제압했으나, 추가 시간이 적용된 후반 52분 하비 닙스에게 동점 골을 내줘 다잡았던 승리를 날리듯 했다. 허망한 실점으로 침묵에 빠진 포츠머스 홈구장은 1분 뒤 열광의 도가니로 끓어올랐다.양민혁은 후반 53분 찰턴의 골망을 가르며 혈투에 마침표를 찍었다. 후방에서 길게 넘겨준 공을 찰턴 수비수가 헤더로 걷어내자 페널티아크 앞에 있던 양민혁이 오른발 슛으로 연결했고, 공은 상대 골문 왼쪽 아래 구석으로 꽂혔다. 올 시즌 리그 15번째 출전 경기에서 넣은 3호 골(1도움)이다.지난해 1월 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼에 입단한 양민혁은 토트넘에서 벤치만 지키다 2부 리그 퀸스파크레인저스(QPR)를 거쳐 포츠머스에서 임대로 뛰고 있다.