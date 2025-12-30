아틀레티코 마드리드의 ‘영원한 캡틴’ 콜라르 별세

방금 들어온 뉴스

아틀레티코 마드리드의 ‘영원한 캡틴’ 콜라르 별세

박성국 기자
박성국 기자
입력 2025-12-30 10:52
수정 2025-12-30 10:52
스페인 프로축구 프리메라리가 명문 구단 아틀레티코 마드리드의 ‘영원한 캡틴’ 엔리케 콜라르가 2025년의 막바지에 영면에 들었다. 91세.

스페인 프로축구 명문 아틀레티코 마드리드의 최장기 주장 엔리케 콜라르가 30일(한국시간) 별세했다. 구단 SNS 캡처
스페인 프로축구 명문 아틀레티코 마드리드의 최장기 주장 엔리케 콜라르가 30일(한국시간) 별세했다. 구단 SNS 캡처


아틀레티코 마드리드 구단은 30일(한국시간) 1960년대 팀을 이끌며 리그 우승 1회와 국왕컵 3회 우승을 이끈 구단의 전설 콜라르가 별세했다고 밝혔다. 구단은 성명을 통해 “적백(구단 상징)의 가족은 아틀레티코 마드리드를 국내외 축구의 정점으로 끌어올리기 위해 모든 것을 바친 상징적인 인물을 잃었다”고 애도했다.

왼쪽 공격수였던 콜라르는 1953년부터 1969년까지 아틀레티코에서 470경기에 출전해 105골을 기록했고, 1960년대에만 10년간 주장으로 활약해 구단 역사상 최장수 주장으로 기록됐다.

그는 1960년 국왕컵 결승전이었던 레알 마드리드와의 ‘마드리드 더비’에서도 골망을 가르며 우승에 기여했고, 이후 1961년과 1965년에도 아틀레티코를 국왕컵 정상에 올려놨다.

아울러 아틀레티코는 콜라르의 리더십 아래 레알 마드리드가 리그를 지배했던 1965~66시즌에도 라리가 우승 트로피를 차지했다.



콜라르는 1962년 유러피언 컵위너스컵 우승과 더불어 스페인 대표팀으로 그해 열린 칠레 월드컵에도 참가했다. 그는 발렌시아에서 한 시즌을 보낸 뒤 1970년 현역에서 은퇴했다.
박성국 기자
