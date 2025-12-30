불혹의 호날두, 개인통산 1000골 달성할 때까지 은퇴하지 않겠다

방금 들어온 뉴스

불혹의 호날두, 개인통산 1000골 달성할 때까지 은퇴하지 않겠다

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2025-12-30 10:37
수정 2025-12-30 10:37
크리스티아누 호날도.AP 뉴시스
크리스티아누 호날도.AP 뉴시스


포르투갈 출신의 ‘축구 스타’ 크리스티아누 호날두(40·알나스르)가 개인 통산 1000골에 도달할 때까지 은퇴하지 않겠다고 선언했다.

호날두는 지난 29일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열린 2025 글로브 사커 어워즈에서 중동 최우수선수상을 받은 뒤 “현역으로 계속 뛰기는 쉽지 않지만 나는 동기부여가 돼 있다”라며 “내가 유럽이든 중동이든 어디에서 뛰는 것은 문제가 되지 않는다. 내 목표가 무엇인지 알 것이다. 트로피를 받고 싶고 1000골을 달성하고 싶다. 부상만 없다면 1000골을 기록할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

그는 지난 28일 사우디아라비아 프로축구 정규리그에서 2골을 터트려 소속팀 알나스르의 3-0 승리를 이끌면서 개인 통산 956골(프로팀 813골·A매치 143골)을 작성했다. 이제 1000골까지 44골을 남겨둔 상황이다.

알나스르에서 통산 125경기에 출전해 112골을 기록한 호날두는 이번 시즌에도 14경기에 나서서 13골을 기록하며 여전한 기량을 과시하고 있다. 2026 북중미 월드컵을 마지막으로 포르투갈 대표팀에서 은퇴하겠다고 선언한 호날두는 알나스르와의 계약이 2년 남아 있어 1000골 도전을 계속 이어 나갈 예정이다.

이제훈 전문기자
