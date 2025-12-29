공격수서 윙백 변신 양현준… 스코틀랜드 리그 첫 골 축포

셀틱, 리빙스턴에 4-2 역전승

이미지 확대 스코틀랜드 프로축구 셀틱에서 뛰는 양현준(왼쪽)이 28일(한국시간) 스코틀랜드 리빙스턴 세트 페어 아레나에서 열린 2025~26 프리미어십 19라운드 리빙스턴 원정경기에서 전반 10분 2-2 동점골을 넣고 있다.

스코틀랜드 프로축구 셀틱에서 뛰는 양현준(23)이 공격수에서 수비수로 보직을 바꾼 뒤 정규리그 첫 골 맛을 봤다.양현준은 28일(한국시간) 스코틀랜드 리빙스턴 세트 페어 아레나에서 열린 2025~26 프리미어십 19라운드 리빙스턴 원정경기에서 오른쪽 윙백으로 선발 출전했다. 그간 양현준은 공격수로 뛰며 이번 시즌 리그컵과 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그에서 각각 1골씩 기록했으나, 정규리그에서는 침묵했다.지난 4일 셀틱 지휘봉을 잡은 윌프리드 낭시 감독은 양현준을 3-4-3 포메이션의 오른쪽 윙백으로 내리며 전술에 변화를 줬다. 이에 양현준은 셀틱이 1-2로 끌려가던 전반 10분 동점 골을 터트리며 승부의 균형을 원점으로 돌렸다. 상대 페널티지역 왼쪽에서 낮게 깔린 크로스가 문전으로 향했고, 수비수를 맞고 흘러나온 공을 양현준이 달려들어 오른발 끝으로 마무리했다. 양현준이 올 시즌 정규리그 12번째 출전 경기에서 기록한 첫 골이다.양현준은 후반 26분 콜비 도너번과 교체될 때까지 71분을 뛰면서 총 3차례 상대 골문을 위협했고, 셀틱은 전반 31분 베니아민 뉘그렌의 결승 골과 전반 39분 아르네 앵얼스의 페널티킥 골을 더해 4-2 짜릿한 역전승을 거뒀다.이날 승리로 리그 2연승을 거둔 셀틱은 2위(12승 2무 4패, 승점 38)로, 한 경기를 더 치른 선두 하트 오브 미들로시언(12승 5무 2패, 승점 41)을 승점 3점차로 따라붙었다.