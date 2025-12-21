음바페, 생일에 우상 호날두 ‘단일 연도 최다 59골’ 타이 기록하고 ‘시우~’ 세리머니

음바페, 생일에 우상 호날두 ‘단일 연도 최다 59골’ 타이 기록하고 ‘시우~’ 세리머니

박성국 기자
박성국 기자
입력 2025-12-21 14:28
수정 2025-12-21 14:28
프랑스 특급 골잡이 킬리안 음바페(27·레알 마드리드)가 우상인 크리스티아누 호날두(40·알나스르)의 대기록과 어깨를 나란히 하며 생일을 자축했다.

킬리안 음바페가 21일(한국시간) 스페인 마드리드 산티아고 베르나베우에서 세비야와 홈 경기에서 후반 41분 페널티킥 골을 넣은 뒤 호날두의 ‘시우 세리머니’를 하며 기뻐하고 있다. 마드리드 로이터 연합뉴스
킬리안 음바페가 21일(한국시간) 스페인 마드리드 산티아고 베르나베우에서 세비야와 홈 경기에서 후반 41분 페널티킥 골을 넣은 뒤 호날두의 ‘시우 세리머니’를 하며 기뻐하고 있다. 마드리드 로이터 연합뉴스


음바페는 21일(한국시간) 스페인 마드리드 산티아고 베르나베우에서 열린 스페인 프로축구 프리메라리가 2025~26 시즌 18라운드 세비야와 홈 경기에서 1-0으로 앞서던 후반 41분 페널티킥으로 골망을 갈랐다.

레알 마드리드는 전반 38분 주드 벨링엄의 선제골과 음바페의 페널티킥 추가골로 세비야를 2-0으로 꺾고 2연승을 달렸다. 아울러 승점 42를 기록하며 1경기를 덜 치른 선두 바르셀로나(승점 43)를 승점 1차로 압박했다.

음바페는 이날 득점으로 평소 우상으로 꼽은 호날두가 2013년 레알 마드리드에서 세웠던 단일 연도 최다 59골과 동률을 이뤘다.

경기 종료 후 레알 마드리드는 홈페이지를 통해 “음바페가 올해를 최고의 방식으로 마무리했다. 그는 세비야전에서 올해 59호골을 넣어 2013년 호날두와 어깨를 나란히 했다”고 의미를 부여했다.



음바페는 “오늘은 내 생일이라 더욱 특별하다”며 “내 우상이자 레알 마드리드 역사상 최고의 선수인 호날두와 같은 기록을 세운 건 처음이다. 무척 영광스럽다”며 기뻐했다. 이어 득점 직후 호날두의 ‘시우(Siu) 세리머니’를 한 것에 대해서는 “호날두를 위한 세리머니였다. 평소에는 나만의 세리머니를 하지만, 이번엔 그와 함께 기쁨을 나누고 싶었다”고 설명했다.
박성국 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
