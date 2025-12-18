지구 최강 PSG ‘6관왕’ 미쳤다! 선발 출전 이강인도 트로피 들고 ‘활짝’

인터콘티넨털컵 우승…대륙 클럽 챔피언

이강인 35분 활약 부상으로 아쉽게 교체

이미지 확대 이강인(PSG)이 18일 (한국시간) 카타르 알라이얀의 아흐메드 빈 알리 스타디움에서 열린 브라질 플라멩구와의 2025 국제축구연맹(FIFA) 인터콘티넨털컵 결승에서 팀이 승리한 뒤 받은 트로피를 들고 기념사진을 찍고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 이강인(PSG)이 18일 (한국시간) 카타르 알라이얀의 아흐메드 빈 알리 스타디움에서 열린 브라질 플라멩구와의 2025 국제축구연맹(FIFA) 인터콘티넨털컵 결승에서 팀이 승리한 뒤 받은 트로피를 들고 기념사진을 찍고 있다.

프랑스 파리 생제르맹(PSG)에서 활약하는 이강인이 팀의 올해 여섯 번째 트로피를 들고 활짝 웃었다. PSG는 2009년 바르셀로나, 2020년 바이에른 뮌헨에 이어 역대 세 번째 6관왕에 오르며 현시점 세계 최강군단의 면모를 과시했다.PSG는 18일(한국시간) 카타르 알라이얀의 아흐메드 빈 알리 스타디움에서 열린 브라질 플라멩구와의 2025 FIFA 인터콘티넨털컵 결승에서 정규시간 1-1로 비긴 뒤 이어진 승부차기에서 2-1로 이겨 우승했다.이강인은 이날 경기에 선발로 출전했다. 제로톱으로 나섰고 전반 6분 PSG의 첫 번째 유효 슈팅도 이강인의 발에서 나왔다.그러나 상대가 이강인을 강하게 견제하면서 결국 물러나야 했다. 전반 31분 상대 수비수와 부딪히고 나서 허벅지 통증을 호소했고 의료진 점검을 받은 뒤 세니 마율루와 교체됐다. PSG는 이강인이 교체된 지 3분 만에 흐비차 크바라츠헬리아의 왼발 슛으로 선제골을 터뜨렸다.그러나 플라멩구가 후반 동점 골을 터뜨렸고 두 팀은 정규시간 경기 내 승부를 내지 못했다. 결국 승부차기까지 가서 PSG가 승리했다. 시즌 6번째 트로피다. 앞서 2024~25시즌 리그1, 프랑스컵, 트로페 데 샹피옹, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL), UEFA 슈퍼컵을 거머쥔 바 있다.인터콘티넨털컵은 6개 대륙 클럽대항전 챔피언이 세계 최강 프로축구팀의 자리를 놓고 겨루는 대회로 PSG는 UCL 우승팀 자격으로 결승전에 직행했다. 4년에 한 번 개최되는 클럽 월드컵까지 PSG가 제패하면서 그야말로 ‘지구 최강팀’에 올랐다.플라멩구는 과거 스페인 라리가 아틀레티코 마드리드, 잉글랜드 프리미어리그 첼시 FC에서 활약한 필리페 루이스 감독이 지휘봉을 잡고 있다. 남미축구연맹(CONMEBOL) 리베르타도레스 우승 자격으로 대회에 왔다. 피라미드FC(이집트), 알아흘리(사우디아라비아), 오클랜드 시티(뉴질랜드), 크루스 아술(멕시코) 등 각 대륙 대표를 제치고 결승에 올랐으나 우승을 눈앞에 두고 아쉬운 발걸음을 돌려야 했다.이강인은 우승 세리머니에 참여해 동료와 함께 트로피를 들어 올렸다. 소셜미디어(SNS)에도 별도로 사진을 오렸다. 이강인은 “세계 챔피언이 자랑스럽다”는 소감을 남겼다.