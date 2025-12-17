이미지 확대
동점골 기쁨에 ‘무중력’ 묘기
잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 본머스의 엘리 주니어 크루피가 16일(한국시간) 영국 맨체스터 올드 트래퍼드에서 열린 2025~26시즌 16라운드 맨체스터 유나이티드와의 경기 후반 39분 3-4 상황에서 동점골을 넣은 뒤 공중제비를 하고 있다. 두 팀은 난타전 끝에 4-4로 비겼다.
맨체스터 AP 연합뉴스
2025-12-17 26면
