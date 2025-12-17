동점골 기쁨에 ‘무중력’ 묘기

동점골 기쁨에 ‘무중력’ 묘기

이미지 확대
동점골 기쁨에 ‘무중력’ 묘기
동점골 기쁨에 ‘무중력’ 묘기 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 본머스의 엘리 주니어 크루피가 16일(한국시간) 영국 맨체스터 올드 트래퍼드에서 열린 2025~26시즌 16라운드 맨체스터 유나이티드와의 경기 후반 39분 3-4 상황에서 동점골을 넣은 뒤 공중제비를 하고 있다. 두 팀은 난타전 끝에 4-4로 비겼다.
맨체스터 AP 연합뉴스


잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 본머스의 엘리 주니어 크루피가 16일(한국시간) 영국 맨체스터 올드 트래퍼드에서 열린 2025~26시즌 16라운드 맨체스터 유나이티드와의 경기 후반 39분 3-4 상황에서 동점골을 넣은 뒤 공중제비를 하고 있다. 두 팀은 난타전 끝에 4-4로 비겼다.

맨체스터 AP 연합뉴스

2025-12-17 26면
