마인츠 이재성, 뮌헨전 헤딩골… 팀은 2-2 무승부
독일 프로축구 마인츠에서 활약하고 있는 이재성이 15일(한국시간) 뮌헨 알리안츠 아레나에서 열린 2025~26 분데스리가 바이에른 뮌헨과의 경기에서 상대 선수와 볼을 다투고 있다. 이재성은 1-1이던 후반 22분 역전 헤딩골에 성공했다. 그렇지만 마인츠는 동점골을 허용하며 2-2로 비겼다.
2025-12-16 28면
