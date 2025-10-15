호날두 멀티 골? 잉글랜드는 케인 2골로 월드컵 본선행까지 확정…8회 연속, 통산 17번째

기사 검색

호날두 멀티 골? 잉글랜드는 케인 2골로 월드컵 본선행까지 확정…8회 연속, 통산 17번째

서진솔 기자
서진솔 기자
입력 2025-10-15 15:36
수정 2025-10-15 15:37
잉글랜드 축구 국가대표 해리 케인이 15일(한국시간) 라트비아 리가의 다우가바스 스타디온스에서 열린 북중미월드컵 유럽 예선 K조 6차전 라트비아와의 원정 경기에서 득점한 뒤 세레머니하고 있다. AP 연합뉴스
잉글랜드 축구 국가대표 해리 케인이 15일(한국시간) 라트비아 리가의 다우가바스 스타디온스에서 열린 북중미월드컵 유럽 예선 K조 6차전 라트비아와의 원정 경기에서 득점한 뒤 세레머니하고 있다. AP 연합뉴스


잉글랜드 축구 국가대표 해리 케인이 15일(한국시간) 라트비아 리가의 다우가바스 스타디온스에서 열린 북중미월드컵 유럽 예선 K조 6차전 라트비아와의 원정 경기에서 슛하고 있다. AP 연합뉴스
잉글랜드 축구 국가대표 해리 케인이 15일(한국시간) 라트비아 리가의 다우가바스 스타디온스에서 열린 북중미월드컵 유럽 예선 K조 6차전 라트비아와의 원정 경기에서 슛하고 있다. AP 연합뉴스


잉글랜드 축구 국가대표팀이 간판 스트라이커 해리 케인(바이에른 뮌헨)의 멀티 골을 앞세워 함난한 2026 북중미월드컵 유럽 예선을 통과했다.

국제축구연맹(FIFA) 랭킹 4위 잉글랜드는 15일(한국시간) 라트비아 리가의 다우가바스 스타디온스에서 열린 북중미월드컵 유럽 예선 K조 6차전 라트비아(137위)와의 원정 경기에서 5-0으로 이겼다. 월드컵 예선 6경기에서 18골 무실점으로 전승을 거둔 잉글랜드는 2경기를 남긴 시점에 2위 알바니아(3승2무1패)를 승점 7점 차로 따돌리며 본선행을 확정했다. 8회 연속 진출이자 잉글랜드의 통산 17번째 월드컵이다.

잉글랜드는 전반 26분 앤서니 고든(뉴캐슬)이 왼 측면부터 중앙까지 드리블한 뒤 골대 오른 구석으로 공을 찔러 선제점을 올렸다. 이어 전반 44분 케인이 페널티아크에서 강력한 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 공이 골대 왼 구석으로 빨려 들어갔다.

케인은 전반 추가 시간 코너킥 상황에서 직접 얻어낸 페널티킥을 차 넣으며 A매치 통산 76번째 득점(110경기)을 기록했다. 잉글랜드는 후반에 상대 자책골과 에베레치 에제(아스널)의 득점으로 마침표를 찍었다.



이날 포르투갈의 크리스티아누 호날두도 헝가리를 상대로 멀티 골을 터트렸지만 팀이 2-2로 비겨 본선행을 확정하지 못했다.
서진솔 기자
