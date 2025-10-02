아 골대여!…이강인, 골대 맞히는 불운 속 PSG, 바르셀로나에 짜릿한 역전승

이미지 확대 이강인.AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이강인.AP 연합뉴스

프랑스 프로축구 파리 생제르맹(PSG)의 이강인이 후반 막판 교체출전해 단 10분만 뛰고도 골대를 맞히는 등 강렬한 존재감을 드러냈다. PSG는 종료 직전 터진 곤살루 하무스의 극적인 골로 FC바르셀로나(스페인)에 2-1로 짜릿한 역전승을 거뒀다.이강인은 2일(한국시간) 스페인 바르셀로나의 에스타디 올림픽 류이스 쿰파니스에서 열린 2025-2026 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 2차전에서 후반 35분 세니 마율루와 교체투입됐다.그라운드에 투입된 이강인은 3분 만인 후반 38분 페널티 지역에서 수비 4명에게 둘러싸인 상황에서도 드리블로 공을 지켜낸 뒤 골대 정면에서 날카로운 왼발 슈팅을 했다. 이강인의 슛은 왼쪽 골대를 강타하고 튕겨나가는 바람에 골로 연결되지 못했다. 이강인은 상대의 강한 압박을 드리블로 벗겨낸 뒤 공격으로 전개해 결승골에 간접적으로 관여했다.지난 시즌 우승컵을 들어 올린 PSG는 올 시즌 아탈란타(이탈리아)에 이어 ‘거함’ 바르셀로나도 침몰시키며 UCL 2연패를 향해 순항했다. 2014-2015시즌 이후 11년 만의 우승을 노리는 바르셀로나는 1승 1패를 기록했다.PSG는 전반 19분 라민 야말의 인터셉트에 이어 페널티 라인 부근에서 마커스 래시퍼드가 원터치로 문전으로 쇄도하는 페란 토레스에게 연결하며 선제골을 내줬다.반격에 나선 PSG는 전반 38분 누누 멘드스의 폭발적인 질주에 이은 마율루의 골로 승부를 원점으로 돌렸다. 팽팽한 접전을 이어가던 두팀의 승부가 기운 것은 후반 45분. 상대 미드필드 오른쪽 측면에서 공을 잡은 아슈라프 하키미는 반대쪽으로 쇄도하는 하무스에게 낮게 깔아 패스했고 하무스가 왼발로 가볍게 밀어 넣으며 승부를 갈랐다.