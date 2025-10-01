홍감독님 봤죠!… 조규성 복귀 무산 보란 듯 골

홍감독님 봤죠!… 조규성 복귀 무산 보란 듯 골

강국진 기자
강국진 기자
입력 2025-10-01 00:14
수정 2025-10-01 00:14
조규성
조규성


조규성(미트윌란)이 그토록 기대했던 축구대표팀 복귀가 무산된 화풀이를 ﻿했다.

미트윌란은 30일(한국시간) 덴마크 헤르닝 MCH 아레나에서 열린 2025~26 덴마크 프로축구 수페르리가 10라운드 안방 경기에서 라네르스에 2-1로 이겼다. 조규성은 후반 교체 출전한 직후 멋들어진 시저스킥으로 귀중한 동점 골을 넣으며 역전승의 발판을 마련했다. 미트윌란은 후반 18분 상대 자책골까지 터지며 리그 2연승을 달렸다. 미트윌란은 선두 AGF(승점 23점)에 2점 뒤진 2위(6승3무1패)를 달리고 있다.

무릎 수술 합병증으로 1년 넘게 재활에 매달리다 최근 복귀한 뒤 출전 시간을 조금씩 늘려가는 조규성은 이날은 후반전 시작과 함께 그라운드를 밟았다. 미트윌란은 후반 1분 만에 선제골을 내주며 끌려갔다. 하지만 6분 뒤 오른쪽 측면에서 마즈 베흐 쇠렌센이 머리로 연결해준 공을 조규성이 골 지역 정면에서 기막힌 오른발 시저스킥으로 골망을 흔들었다. 골키퍼가 급히 손을 내밀어 봤지만 골문 구석에 제대로 꽂혔다.

조규성은 시즌 3호 골(정규리그 2골+컵 대회 1골)이자 리그 두 경기 연속골로 국가대표팀 복귀가 임박했음을 예고했다. ﻿

강국진 기자
2025-10-01 26면
