카스트로프, 0-6 뒤지는 속에서도 포기하지 않는 만회골

독일 프로축구 분데스리가 보루시아 묀헨글라트바흐가 아인트라흐트 프랑크푸르트에게 6골이나 얻어맞으며 그로기 상태가 된 속에서도 옌스 카스트로프는 포기하지 않았다. 카스트로프의 만회골을 시작으로 묀헨글트바흐는 4골을 넣으며 승리를 향한 의지를 보여줬다.
묀헨글라트바흐는 28일(한국시간) 독일 묀헨글라트바흐 보루시아 파크에서 열린 2025~26 분데스리가 5라운드 안방경기에서 4-6으로 패했다. 정규리그 5경기 동안 승리가 없는 묀헨글라트바흐는 최하위(2무 3패, 승점 2)에 그쳤다.
경기는 처참했다. 전반에만 5골을 내줬다. 전반 11분 선제골을 시작으로 15분, 39분에 두 골, 게다가 전반 추가시간까지 실점했다. 후반 들어서도 2분 만에 6번째 골을 허용했다. 그런 속에서도 카스트로프가 만회골을 넣으며 추격을 시작했다.
3-4-2-1 전술의 2선 공격형 미드필더로 선발 출전한 카스트로프는 후반 27분 페널티지역 오른쪽에서 조 스캘리가 보내준 크로스를 머리로 방향을 바꿔넣으며 골을 넣었다. 이번 시즌 분데스리가에 데뷔해 4경기 출전 만에 뽑아낸 데뷔골이었다.
카스트로프의 득점포 이후 묀헨글라트바흐는 후반 추가시간 9분까지 4골을 뽑아내며 분투했다. 패배하긴 했지만 카스트로프는 소파스코어로부터 팀 내 최고 평점인 8.2를 받았다.
묀헨글라트바흐는 28일(한국시간) 독일 묀헨글라트바흐 보루시아 파크에서 열린 2025~26 분데스리가 5라운드 안방경기에서 4-6으로 패했다. 정규리그 5경기 동안 승리가 없는 묀헨글라트바흐는 최하위(2무 3패, 승점 2)에 그쳤다.
경기는 처참했다. 전반에만 5골을 내줬다. 전반 11분 선제골을 시작으로 15분, 39분에 두 골, 게다가 전반 추가시간까지 실점했다. 후반 들어서도 2분 만에 6번째 골을 허용했다. 그런 속에서도 카스트로프가 만회골을 넣으며 추격을 시작했다.
3-4-2-1 전술의 2선 공격형 미드필더로 선발 출전한 카스트로프는 후반 27분 페널티지역 오른쪽에서 조 스캘리가 보내준 크로스를 머리로 방향을 바꿔넣으며 골을 넣었다. 이번 시즌 분데스리가에 데뷔해 4경기 출전 만에 뽑아낸 데뷔골이었다.
카스트로프의 득점포 이후 묀헨글라트바흐는 후반 추가시간 9분까지 4골을 뽑아내며 분투했다. 패배하긴 했지만 카스트로프는 소파스코어로부터 팀 내 최고 평점인 8.2를 받았다.
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
카스트로프(오른쪽). 묀헨그라트바흐 AP 뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지