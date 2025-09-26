파리 생제르맹 이강인, AFC 올해의 국제선수 후보 선정

방금 들어온 뉴스

파리 생제르맹 이강인, AFC 올해의 국제선수 후보 선정

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2025-09-26 09:36
수정 2025-09-26 09:36
이미지 확대
이강인 교체 출전 PSG, 모나코에 4-1 승리
이강인 교체 출전 PSG, 모나코에 4-1 승리 [파리=AP/뉴시스] 파리 생제르맹(PSG)의 이강인(가운데)이 7일(현지 시간) 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스 경기장에서 열린 2024-25 리그1 21라운드 AS 모나코와 경기 중 공을 다투고 있다. 이강인은 후반 18분 교체 투입돼 27분을 소화했고 PSG는 4-1로 승리하며 리그 선두를 질주했다. 2025.02.08.


<저작권자ⓒ 공감언론 뉴시스통신사. 무단전재-재배포 금지.>


프랑스 프로축구 파리 생제르맹(PSG)에서 활동하는 이강인이 아시아축구연맹(AFC) 올해의 국제 선수 후보로 이름을 올렸다.

AFC가 25일 공식 채널을 통해 발표한 ‘AFC 애뉴얼 어워즈 리야드 2025’ 후보에는 이강인이 올해의 국제 선수상 부문 후보에 이름을 올렸다. AFC 올해의 국제 선수상은 아시아 밖에서 뛰는 AFC 회원국 선수 중 한 해 동안 빼어난 활약을 펼친 선수에게 주는 상이다.

이강인과 함께 국제선수상 후보에 오른 선수는 이탈리아 인테르 밀란에서 뛰다가 지난달 그리스 올림피아코스로 옮긴 이란의 스트라이커 메디 타레미가 선정됐다. 또 이강인과 과거 스페인 마요르카에서 함께 뛰어 친분이 있는 일본의 구보 다케후사(스페인 레알 소시에다드)도 후보에 이름을 올렸다.

손흥민(LAFC)은 2015년과 2017년, 2019년, 2023년 4차례 수상했으며 김민재(바이에른 뮌헨)가 2022년 받았다.

이강인은 2024-2025시즌 소속팀 PSG에서 공식전 49경기에 출전하며 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그, 프랑스 리그1, 프랑스컵 우승과 국제축구연맹(FIFA) 클럽 월드컵 준우승에 힘을 보탰다. 올해 AFC 시상식은 10월 17일 사우디아라비아 리야드에서 개최된다.

이강인이 국제 선수상 부문에 후보로 올랐지만 다른 부문에서는 한국 선수가 후보로 하나도 나오지 않았다.

올해의 선수 부문에서는 아리프 아이만 하나피(말레이시아·조호르 다룰 탁짐), 아크람 아피프(카타르·알사드), 살림 알다우사리(사우디아라비아·알힐랄)가 경쟁한다.

올해의 여자 선수 후보는 홀리 맥너마라(호주·멜버른시티), 왕솽(중국·우한 장다 위민), 다카하시 하나(일본·우라와 레즈 레이디)가 이름을 올렸다. 올해의 남자 감독 부문에는 북한 여자 20세 이하(U-20) 팀의 리성호 감독과 북한 여자 U-17 대표팀의 송승권 감독이 후보에 포함돼 호주 U-20 대표팀의 트레버 모건 감독과 경쟁한다.
이제훈 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
